Besárgult körmök: mit tehetünk ellenük?

Töredező körmök: okok és megoldások A körmünk jóval többet elárul az egészségünkről, mint hisszük, és az, ha folyton letörik, szintén fontos "jelzőrendszer" lehet. Néhány gyakori okot gyűjtöttünk össze, melyek a köröm töredezése mögött állhatnak.

is van tisztító, exfoliáló és világosító hatása, így ez is segíthet megszabadulni a körmön lévő foltoktól, Keverjünk össze egy evőkanál szódabikarbónát, egy teáskanál friss citromlevet, és annyi olívaolajjal, hogy jól kenhető pasztát kapjunk. Egy puha sörtéjű fogkefét használva dörzsöljük a körmökbe a pasztát, hagyjuk hatni öt percig, majd alaposan öblítsük le tiszta vízzel. Hetente két-három alkalommal ismételjük.Azok a, melyek a fogat világosítására, fehérítésére használnak, a körmök elszíneződése ellen is alkalmazhatók. Ez a módszer azonban csak az enyhébb mértékű elszíneződés ellen hatásos. Kenjünk egy kevés fogkrémet a körmökre, hagyjuk hatni 10 percig, majd egy kicsit dörzsöljük át, és langyos vízzel alaposan öblítsük le a kezünket. Ezt a kezelést hetente két alkalommal ismételhetjük.Egy másik, szájápoláshoz alkalmazott szert is bevethetünk az elszíneződött körmök ellen: ais tartalmaznak olyan vegyületeket, amelyekkel világosíthatjuk a foltokat. Két tablettát oldjunk fel egy kevés vízben, áztassuk bele a körmöket 10 percig, majd alaposan öblítsük le langyos vízzel a kezünket, és krémezzük is be.különösen akkor lehet hasznos, ha a köröm elszíneződését gombás fertőzés okozza, a teafaolajnak ugyanis gombaölő, antibakteriális, fertőtlenítő hatása is van, így nemcsak világosítja a körmöket, de a sárgulást okozó mikrobák ellen is küzd. Keverjünk össze 10 csepp teafaolajat és 20 csepp olívaolajat, majd fültisztító pálcika segítségével vigyük fel a körmökre. Naponta kétszer ismételjük. Legyünk türelmesek, a gombás fertőzés gyógyulása ugyanis igen hosszadalmas feladat.Aztalálható savak enyhe hámlasztó hatásuknak köszönhetően csökkentik a köröm elszíneződését, ugyanakkor a növekedését serkentik. Ráadásul meg is erősítik a körmöket, ezért különösen akkor érdemes alkalmazni, ha gyengék, töredezőek. Keverjünk össze egy deci almaecetet és egy deci langyos vizet, majd ebbe áztassuk a körmöket húsz percen keresztül. Óvatos mozdulatokkal szárítgassuk meg a kezünket, majd krémezzük be. Naponta két alkalommal ismételhetjük.