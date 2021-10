Ételek, amelyektől ragyogni fog a bőrünk

Citrusfélék

Az alábbiakat érdemes gyakran fogyasztani a ragyogó bőr érdekében.

A citrusfélékben található C-vitamin nemcsak bőrünk kollagéntermelését segíti, de antioxidánsként védelmet nyújt a napártalmak és a hiperpigemntáció ellen is.

Áfonya

Az áfonya mély lila színe magas antioxidánstartalmára utal - konkrétan a benne található, rákmegelőző hatású antocianinokra és gyulladáscsökkentő bioflavonoidokra. De az áfonya rendszeres fogyasztása a méreganyagok kivezetésében is segít.

A tápanyagokban gazdag ételek természetes ragyogást adhatnak a bőrünknek.

Zöld tea

A forró zöld teából olyan antioxidánsok szabadulnak fel, amelyek bizonyítottan gyulladásgátló és rákmegelőző tulajdonságokkal rendelkeznek, ráadásul pedig fokozhatják a bőr vérkeringését is. Fontos tudni, hogy ha kihűl a tea, akkor az antioxidánsok is lebomlanak, ezért fontos, hogy még forrón megigyuk. A The Journal of Nutrition Biochemistryben 2007-ben megjelent tanulmány szerint ráadásul napi két-hat csésze zöld tea segíthet megakadályozni a bőrrákot (a napfényvédők használatát azonban nem váltja ki).

Spenót

A spenót és más zöld leveles zöldségek fogyasztása a pikkelysejtes karcinóma (a bőrrák második leggyakoribb formája) kockázatának csökkenésével jár. A spenót E-vitaminban és béta-karotinban is gazdag, ezáltal védi a bőrsejteket a szabad gyökök okozta károsodástól. Ráadásul a zöldségben lévő víz hidratálja a ráncos bőrt.

Édesburgonya

Az édesburgonyában is nagy mennyiségben található C-vitamin, amely segít a ráncok kisimításában. Béta-karotin-tartalma pedig elengedhetetlen a bőr fiatalos ragyogásához.

Paradicsom

A paradicsom pirosságáért felelős likopin segít megelőzni az ultraibolya sugárzás okozta, bőröregedést gyorsító szabad gyökök felszabadulását. Jó tudni, hogy a legtöbb tápanyaghoz akkor juthatunk, ha a paradicsomot hőkezeljük: fél csésze főtt paradicsommártás 16 milligramm lipokint tartalmaz.

