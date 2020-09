Ételek, melyek jók az ínynek

Zöld tea

A zöld teában található katekinek gyulladásgátló hatásúak, és segítenek leküzdeni a baktériumfertőzéseket is. Egy japán kutatás szerint a zöld teát rendszeresen fogyasztók körében sokkal ritkábban fordul elő időskori fogvesztés. A zöld tea az egész szervezetre áldásos hatással van, védi a bőr egészségét, és segít meggátolni a hasielhízáskialakulását is.

A rossz lehelet egyes becslések szerint a világ népességének felét érinti, hátterében pedig legtöbbször egy szájban található baktérium áll. Miért van büdös szájszag? Korábbi cikkünkből megtudhatja.

Eper és kiwi

A C-vitamin nagyon fontos az egész szervezet egészségének szempontjából, és az íny szöveteinek is nagy szüksége van rá, hogy rugalmasak és ellenállóak maradjanak. A C-vitamin serkenti a kollagén termelődését, és az eper és a kiwi is magas koncentrációban tartalmazza. Ráadásul ez a két gyümölcs abba is segít, hogy a kávé és a vörösbor kevésbé színezze el a fogainkat. A citrusfélék is nagyon jók erre a célra, viszont károsíthatják a fogzománcot, így fogyasztásuk után mindig ügyeljünk arra, hogy sok vizet igyunk.

Eper, zöld tea, hagyma

Magok és diófélék

Sok bennük a növényi fehérje, és az olyan tápanyagok, amelyek hasznosak a fogaknak, például a foszfor, a magnézium, a kálium, acinkés a kalcium. Utóbbi nagyon fontos mind a fogak, mind a csontok egészségéhez. A diófélék közül a mandulában és a brazil dióban van a legtöbb kalcium, a magok közül pedig a szezámmagban található igen nagy mennyiség.

Hagymafélék

A hagymák, különösen nyersen fogyasztva nagyon hatékony baktériumölők, így ha leheletünk nem is lesz tőlük épp kellemes, szánk és fogaink egészségének mindenképpen jót tesznek. Ha gyomrunk nem bírja, együk főve vagy pirítva, valamennyire úgy is hatásos.

Shiitake gomba

A benne található lentinan nevű anyag segít megelőzni az ínygyulladást és egyéb ínybetegségeket, mivel elpusztíthatja a káros baktériumokat a szájban.

Alacsony savtartalmú, rostban gazdag ételek

Az alma és a zeller például magas víztartalmúak, ami serkentik a nyáltermelést, magas rosttartalmuk révén pedig segítenek megtisztítani a fogak felszínét evés közben.

Forrás: care2.com