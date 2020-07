Gyümölcsök, amelyek fellazítják a székletet

Jó, ha tudjuk, hogy a zsírban és szénhidrátban gazdag életek fogyasztása könnyen vezethet a széklet megkeményedéséhez - törekedjünk hát arra, hogy minél kevesebbet fogyasszunk ezekből. Helyettük iktassunk be minél több zöldséget és gyümölcsöt az étrendünkbe, a rostban gazdag élelmiszerek ugyanis nagyon jó hatással vannak emésztésünkre.

Az alábbi 5 gyümölcsöt azért is érdemes minél gyakrabban fogyasztanunk, mert segíthetnek fellazítani a székletünket.

Segíthetnek fellazítani a székletünket. Fotó: iStock

Sárgabarack

A sárgabaracknak nem csak a rost- , de a víztartalma is rendkívül magas. A gyümölcs körülbelül 85 százaléka víz. Ez azért fontos, mert a megfelelő folyadékbevitelnek székletlágyító hatása van. De a benne lévő nagy mennyiségű pektin is jó hatással van az emésztésre. Ez a rostféle ugyanis abban segít, hogy az étel gond nélkül áthaladhasson az emésztőrendszeren, csökkentve a székrekedés kockázatát.

Ha a gyümölcsök még sem segítenek elmulasztani a kemény székletet, akkor segítségünkre lehetnek a patikákban elérhető kíméletes székletlágyító szerek.

Füge

A füge is az emésztésünk jó barátja: magas B-vitamin tartalma támogatja a belek felszívó képességét, magjai és a benne lévő rostok pedig serkentik a bélműködést. Ráadásul mivel már 2-3 füge is eltelíti az embert, két étkezés közti nassolnivalónak is tökéletes.

Körte

A körte rendszeres fogyasztása is segítségünkre lehet a krónikus székrekedés megelőzésben. Ezt pedig szintén a magas rosttartartalomnak köszönhetjük. A benne található lingin nevű rostféle ugyanis elősegíti a salakanyagok "átcsúszását" a vastagbélben, ezáltal pedig lazábbá teszi a székletet.

Őszibarack

Az őszibaracknak is rendkívül magas a víztartalma, 85-90 százaléka vízből áll. De rengeteg rost és pektin is található benne, ezért kiváló választás lehet, ha emésztésünk lelassult, vagy ha gyakran küzdünk székrekedéssel.

Aszalt szilva

Az aszalt szilva is igazi csodagyümölcs: nemcsak a székletet lazítja, de a bélmozgásokat is serkenti. Ez a magas rosttartalma mellett annak is köszönhető, hogy egy szorbitol nevű anyagot is bőven tartalmaz, amely pedig enyhe hashajtó hatással rendelkezik.