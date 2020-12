A legjobb téli gyümölcsök

Téli ételek a rendszertelen széklet elkerülésére - részletek itt.

A téli szezonban sokak bevásárlólistájára felkerül a banán, amelyet a többség az íze miatt szeret. Ugyanakkor azért is érdemes fogyasztani, mert nagyon egészséges: elsőrangú kálium- és B6-vitamin-forrás. Előbbi segíthet csökkenteni a stresszt és szorongást, utóbbi pedig a sejtképződéshez, illetve a sejtek megerősítéséhez is hozzájárul. A körtét rosttartalma miatt érdemes beiktatni az étrendünkbe: segíti az emésztést, hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, illetve a pluszkilók leadásához is, ami az ünnepek után kifejezetten hasznos lehet.

A körtét rosttartalma miatt érdemes beiktatni az étrendünkbe. Fotó: Getty Images

Kívül szőrös, belül finom

A datolyaszilvát korántsem csak télen láthatjuk a boltok polcain, de a leghidegebb évszakban érdemes lehet többet fogyasztani ebből a gyümölcsből. Segíthet szívünk egészségének megőrzésében, emésztőrendszerünk helyes működésének fenntartásában, és még látásunknak is jót tesz. Kívül szőrös, belül finom: a kivi C-, E-, K-vitaminban és káliumban gazdag, ízletes téli csemege, amelynek ráadásul a kalóriatartalma is alacsony, hiszen 100 grammjában csak 49 kalória található. Aki önmagában túl savanyúnak találja, annak érdemes várni néhány napot, hogy megérjen, vagy inkább gyümölcssalátába dobni belőle néhány szeletet.

Az alma sem maradhat ki

A C- és A-vitaminban gazdag grapefruitot és narancsot is érdemes rendszeresen fogyasztani, mert ezek azimmunrendszermellett látásunk és bőrünk egészségének is jót tesznek. Ha pedig magas antioxidánstartalmú gyümölcsökre vágyunk, az alma, az áfonya és a gránátalma is remek választás lehet.