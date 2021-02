Ételek, amiket hasfájás esetén jobb kerülni

A hasfájásnak annyi kiváltó oka lehet, mint égen a csillag - mondhatnánk kis túlzással, de tény, hogy az olyan hétköznapi esetektől, mint hogy elcsaptuk valamivel a gyomrunkat, a súlyosabb emésztőrendszeri zavarokig vagy éppen a pszichés problémákig számos dolog állhat a háttérben. Ha kavarog, görcsöl, fáj a hasunk, az evés sem mindig esik jól, éppen ezért fontos, hogy ne nehezítsük meg a helyzetünket azzal, hogy rosszul választunk ételt. Az Eat this, not that! portál összegyűjtötte azokat az élelmiszereket, amelyek tovább fokozhatják a gyomorpanaszokat, ezért hasfájás esetén átmenetileg érdemes kerülni őket.

Karfiol, brokkoli és társaik

A keresztesvirágúak csoportjába tartozó növények, mint amilyen a karfiol, a brokkoli, a káposztafélék és a kelbimbó, híresek arról, hogy nehezen emészthetők és puffasztó hatásúak. Ez a bennük található, raffinóz nevű összetett szacharidnak köszönhető, amelynek lebontásához egy, a vastagbélben termelődő enzim szükséges. A raffinóz megemésztése fokozott gázképződéssel jár, ezért okoznak gyakran puffadást. Ezt a hatást csökkenthetjük, ha nem nyersen, hanem alaposan megfőzve fogyasztjuk ezeket a zöldségféléket.

Vörös húsok

Magas telítettzsír- és fehérjetartalmuk miatt a vörös húsokat (például a marha-, sertés-, bárány- és vadhúsokat) nehezebben emésztjük meg, több időt töltenek a gyomrunkban és a szervezettől nagyobb energiát igényel a feldolgozásuk. Épp ezért, ha valamilyen gyomorpanaszunk van, átmenetileg érdemes a könnyű, zsírszegény húsféléket, például a sovány szárnyashúst választani, ami kevésbé terheli meg a gyomrot, és egyszerre ebből is kisebb adagot fogyasszunk.

Narancslé

A 100 százalékos narancslé kiváló C-vitamin-forrás, ezért sokan enyhe nátha esetén is előszeretettel kortyolgatják, azzal azonban érdemes tisztában lenni, hogy nagyobb mennyiségben megterhelő lehet a gyomornak. A citrusfélék ugyanis erősen savas kémhatásúak, így az arra érzékenyeknél gyomorégést okozhatnak, ráadásul ha a gyümölcsrostokkal együtt fogyasztjuk, a beleket is alaposan megmozgatja, és fellazíthatja a székletet.

Szénsavas italok

Sokan hiszik, hogy a kóla segít elmulasztani a gyomorpanaszokat, ám ez csupán városi legenda. Sőt, a cukros üdítőben található szénsav még inkább ingerelheti a gyomrot és a beleket, a szén-dioxid ugyanis erősen puffasztó hatású. Az érzékeny gyomrúaknál akár hasfájást is okozhat a túl sok szénsavas ital fogyasztása, ezért ha egyébként is úgy érezzük, hogy rendetlenkedik a hasunk, inkább szénsavmentes vízzel vagy cukrozatlan teával csillapítsuk a szomjunkat.

Alkohol

Szintén gyakori vélekedés, hogy a gyomorpanaszokat egy kis kupica pálinka hamar megoldja. Ez azonban tudományosan nem megalapozott, olyannyira, hogy az alkoholfogyasztás hasfájás esetén akár olaj is lehet a tűzre. Az alkoholos italok ugyanis rendkívül irritálóak a gyomor, a vékony- és a vastagbél nyálkahártyája számára, emellett mozgásba hozza az emésztőnedveket is, ezért refluxbetegeknek nem javasolt az alkoholfogyasztás. A túl gyakori és nagy mennyiségű poharazgatás ráadásul hashártyagyulladást is előidézhet, ami kellemetlen hasfájással és hasmenéssel jár, az alkoholbetegek körében pedig nem ritka a gyomorfekély sem.

Paradicsom

A paradicsomban található likopin nevű vegyület erős antioxidáns, támogatja a vérkeringést, valamint antibakteriális és gombaölő hatása is van, ezért rendszeres fogyasztása számos előnnyel jár. Igen ám, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a paradicsom szintén erősen savas kémhatású, könnyen gyomorégést okozhat, refluxbetegeknek ezért nem is javasolt a fogyasztása, de egyéni érzékenység függvényében többeknél is panaszokat okozhat. Így ha valamilyen gyomorpanaszunk van, nem biztos, hogy a paradicsomleves a legjobb választás ebédre.

Tej és tejtermékek

Előfordulhat, hogy a gyomorpanaszok hátterében valamilyen ételintolerancia áll. Ha a tej és tejtermékek fogyasztását követően tapasztalunk puffadást, hasi görcsöket, émelygést vagy hasmenést, székrekedést, akkor könnyen lehet, hogy a tejcukor okozza a problémát. A tejcukor megfelelő lebontásához úgynevezett laktáz enzim szükséges, ami jó esetben a vékonybélben termelődik. Ha azonban szervezetünk csak csökkent mennyiségben vagy semennyire sem képes előállítani ezt az enzimet, az elfogyasztott tejcukrot a vastagbélben található baktériumok kezdik el lebontani, ezért jelentkeznek a kellemetlen tünetek. Amennyiben a laktóz-intolerancia bebizonyosodik, a laktózmentes termékek fogyasztásával kiküszöbölhetjük a gyomorpanaszokat.