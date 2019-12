Stressz ellen ezeket érdemes szedni

Rhodiola rosea

A rhodiola rosea vagy más néven aranygyökér Oroszország és Ázsia hegyvidékein őshonos, és 140 aktív összetevőt tartalmaz. Ismert adaptogén, fokozza a pszichés és fizikai stresszel szembeni ellenálló képességet. Vizsgálatok szerint napi 400-500 milligramm szedése már az első három nap után csökkenti a fáradtságot, az idegességet és a kimerültséget.

Melatonin

A melatonin a tobozmirigy által termelt természetes hormon, amely az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza. A hormon szintje este, a sötétben növekszik, hogy elősegítse az alvást, és reggel, a világosban csökken, hogy éberek maradjunk. Egy 19 kutatás eredményeit összegző tanulmány szerint a vizsgált elsődleges alvászavarokban szenvedők esetében - olyan állapotok, amelyek nem függnek össze más betegséggel - a melatonin, jelentősen redukálta az elalváshoz szükséges időt, az alvással töltött időt pedig növelte, és javította az alvásminőséget is. Szakemberek szerint kezdetben a legkisebb, 0,3 mg-os dózist célszerű szedni, amit igény szerint később lehet növelni.

Glicin

A glicin egy aminosav, amit a test fehérjeképzésre használ. Tanulmányok szerint, mivel nyugtató hatást fejt ki az agyra, és csökkenti a testhőmérsékletet, elősegítheti a minőségi pihenést, ezáltal pedig fokozhatja a szervezet stressztűrő képességét. Egy kutatás során 15 alvászavarral küzdő embert vizsgáltak, akiknek lefekvés előtt 3 gramm glicint kellett elfogyasztaniuk - az alanyok másnap arról számoltak be, hogy sokkal éberebbnek érzik magukat, mint ugyanennyi placebótól. Napi 3 grammnyi mennyiség biztonságosan szedhető, nem jár mellékhatásokkal.

Ashwagandha

Az ashwagandha - amelyet itthon álombogyóként is ismernek - egy indiai gyógynövény, régóta használják az ayurvédában, az egyik legősibb egészségtudományi rendszerben is. A rhodiola roseához hasonlóan növeli a szervezet fizikai és pszichés stresszel szembeni ellenálló képességét, ezenkívül a placebóval összehasonlítva jobban enyhíti az idegesség, depresszió tüneteit. Bizonyos vizsgálatok a kortizol reggeli szintjének 23 százalékos csökkenésével is összefüggésbe hozták a szedését.

L-theanine

Az L-theanine egy aminosav, amely legnagyobb mennyiségben a zöldtea-levelekben található meg. Anélkül segíti elő a nyugodt pihenést, és csökkenti a stresszt, hogy szedatív hatást fejtene ki a szervezetre. Egy tanulmányból, amely 21 kutatás eredményeit összegezte, az derült ki, hogy a zöld tea fogyasztása enyhíti a szorongást, javítja a memóriát és a koncentrációt.

B-vitaminok

A B-vitaminok a többi között hozzájárulnak az emésztőrendszer, illetve a szív- és érrendszer egészségéhez, de az agyműködést is serkentik. Kutatások szerint ráadásul javíthatják a hangulatot és enyhíthetik a stressz tüneteit azáltal, hogy vagy csökkentik, vagy megtartják a homocisztein - egy aminosav, mely a szervezetben metioninből épül fel, majd normálisan gyorsan újra lebomlik - szintjét. Vigyázzunk azonban, mennyit szedünk belőlük, a túl nagy dózis veszélyes is lehet.

Forrás: healthline.com