Szokások a tartós jókedvért

A jókedv és a boldogság mindenkinek kicsit mást jelent, mint ahogy egyes embereket különféle dolgok tesznek boldoggá és elégedetté. Az általános jó közérzethez vezető út egyik fontos eleme, hogy olyan egészséges szokásokat építsünk be a mindennapjainkba, amelyektől kiegyensúlyozottabbnak és jókedvűbbnek érezzük magunkat - írta a Healthista.

A mosoly dopamint szabadít fel az agyban, amitől jobban fogjuk érezni magunkat. Fotó: Getty Images

Próbáljunk még minél többet mosolyogni - akkor is, ha éppen nincsen kifejezetten jó kedvünk. Kutatások szerint az, a mosoly segít az agynak abban, hogy dopamint szabadítson fel, amitől jobban fogjuk érezni magunkat. Ha be tudunk iktatni napi 20 perc sétát, lehetőség szerint a szabadban vagy a természetben, az szintén sokat segíthet abban, hogy kevésbé legyünk stresszesek, kevesebbet szorongjunk, emellett növeli az önbizalmat és általánosságban is hangulatjavító hatású. Nem beszélve arról, hogy a fizikai állapotunkat és az állóképességünket is javíthatjuk vele.

Napi rutin

Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak és jókedvűek legyünk, nagyon fontos, hogy mindennap kipihenjük magunkat. Ebben sokat segíthet, ha kialakítunk egy alvási rutint, és megpróbálunk mindennap - tehát hétvégén is - nagyjából ugyanabban az időben felkelni és lefeküdni. Ha az ágyban vagyunk, akkor az ott töltött idő tényleg az alvásról, pihenésről szóljon, tehát próbáljunk meg minél kevesebbet tévézni, mobilozni ilyenkor.

Próbáljunk minél több időt tölteni a barátainkkal, szeretteinkkel, járjunk társaságba, és ha szükséges, tudatosan tervezzünk be a napirendünkbe olyan alkalmakat, amelyeket kifejezetten a társasági életünknek szentelünk. Szintén érdemes minden napra betervezni 30-60 olyan percet, amikor tudatosan nem használjunk a mobilunkat, laptopunkat, tabletünket, ami szintén sokat segíthet abban, hogy az életünk stresszmentesebb legyen.

Ha valamilyen stresszes feladat, szituáció áll előttünk, akár munkában, akár magánéleti fronton, ne halogassuk, próbáljunk meg minél hamarabb túlesni rajta, mert minél tovább húzzuk a dolgot, annál inkább elnyújtjuk az ezzel járó stresszt és szorongást ami komoly negatív hatással lehet a hangulatunkra és az általános jóllétünkre.

Emellett igyekezzünk tudatosan egyensúlyt találni a munkánk és a magánéletünk között, és minél kevésbé keverni a kettőt. Ez sokat segít abban, hogy a munkában ne vonja el semmi a figyelmünket, és produktívabbak legyünk, a szabadidőnkben pedig valóban képesek legyünk a feltöltődésre, szórakozásra, pihenésre koncentrálni. Ez szintén olyasmi ami sokat javíthat az általános hangulatunkon és közérzetünkön.