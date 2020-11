9 ok, amiért nem tudunk tisztán gondolkodni

Angolszász nyelvterületen létezik egy nagyon jó leíró fogalom arra az állapotra, amikor az agyunk eltompul, mintha köd ereszkedne le rá, és úgy érezzük, nem tudunk tisztán gondolkodni: ez az úgynevezett "brain fog", azaz agyi köd. Ez nem egy konkrét egészségügyi állapotot takar, inkább azoknak a szimptómáknak a leírására használják, amik hatással lehetnek a gondolkodási képességeinkre. Ha leszáll az agyi köd, érezhetjük magunkat zavarodottnak, összeszedetlennek, nehezünkre eshet fókuszálni, vagy szavakba önteni a gondolatainkat. A WebMD összegyűjtötte, mi minden akadályozhatja vagy befolyásolhatja a tisztán gondolkodást, azaz okozhat agyi ködöt.

Terhesség

Sok nő tapasztalja meg, hogy nehezebb visszaemlékeznie dolgokra a terhesség alatt. A gyermekvárás igen sokféleképpen változtatja meg a testünket. Vannak például olyan, a magzat védelme és táplálása érdekében felszabaduló vegyi anyagok, amik memóriaproblémákat okozhatnak az édesanyáknál.

Megváltoztatja a nők agyát a szülés A terhesség alatt a nők agyának bizonyos részein csökken a szürkeállomány, ami segíti az alkalmazkodást az anyasághoz, valamint az anya és gyermeke közötti kötődés kialakulását.

Sclerosis multiplex (SM)

A sclerosis multiplex egy olyan betegség, ami befolyásolja a központi idegrendszert, és megváltoztathatja azt, ahogyan az agy "kommunikál" a test többi részével. Az SM-ben szenvedő emberek körülbelül felének problémája van a memóriájával, a figyelemmel, a tervezéssel vagy a beszéddel. A tanulás és a memóriagyakorlatok segíthetnek, a terapeuta pedig új módszereket mutathat, hogyan kezelje a beteg azokat a feladatokat, élethelyzeteket, melyekben ez problémát okoz neki.

Gyógyszerek

Néhány gyógyszer - legyen az akár vény nélküli vagy receptre felírt - elhomályosíthatja a gondolkodásunkat. Ha azt tapasztaljuk, hogy egy új gyógyszer szedése miatt nem tudunk olyan tisztán gondolkodni, mint korábban, vagy nem tudunk visszaemlékezni dolgokra, forduljunk orvosunkhoz és mondjuk el neki a tapasztaltakat. Ne feledjük, ne csak az újonnan szedett szert említsük neki, hanem minden olyan orvosságot soroljunk fel, amit jelenleg használunk.

Kemoterápia

A kemoterápia egy olyan rákos betegek számára kifejlesztett kezelés, melyben nagyon erős gyógyszereket kombinálnak, és ez sokszor a "kemo agy" kialakulásához vezethet. Ez azt jelenti, hogy a betegeknek problémáik akadhatnak az emlékek - például dátumok vagy nevek - előhívásával, vagy nehezükre esik a multitasking (azaz több dolog egy időben való végzése), esetleg szimplán több időt igényel tőlük egy korábban gyorsan elvégezett feladat. A legtöbb esetben ez gyorsan elmúlik, ám néhány embernél előfordulhat, hogy a kezelés befejezése után még hosszú ideig küzd a problémával.

Változókor

A változókorba lépő nők között sokan tapasztalják, hogy nehezebben tanulnak új dolgokat vagy idéznek fel emlékeket. Az agyi köd mellett ráadásul még a hőhullámok is kínozzák őket, egyéb testi változásokról nem is beszélve. Ezen az állapoton enyhíthetnek a hormonpótló és egyéb gyógyszeres kezelések, melyekről azonban érdemes orvosunktól informálódni.

Krónikus fáradtság szindróma

Ebben az állapotban mind a test, mind a lélek hosszú ideje fáradt. Érezhetjük magunkat zavartnak, feledékenynek, képtelennek az összpontosításra. A krónikus fáradtság szindrómára egyelőre nincs ismert gyógymód, de a testmozgás és a pszichoterápia segíthet rajta.

Depresszió

Előfordulhat, hogy a depresszióval küzdő ember nem emlékszik jól a dolgokra, vagy nem képes könnyen átgondolni a problémákat. Nehéz megállapítani, hogy ez a depresszióval járó energia- és motivációvesztés miatt következik be, vagy a depresszió közvetlenül hat az agyra és a tisztán gondolkodás képességére. Kezelése egyszerre történik gyógyszerekkel és pszichoterápiával, így a betegek képesek visszatérni korábbi, egészséges életükhöz.

Alvás

Ahhoz, hogy az agyunk megfelelően működjön, elegendő alvásra van szükségünk, ha azonban túl sokat alszunk, attól is megtapasztalhatjuk az agyi köd "leereszkedését". Próbáljunk meg legalább 7, és nem több mint 9 órát pihenni éjszakánként. Lefekvés előtt kerüljük a magas koffeintartalmú italokat és ételeket, az alkoholt, és legalább egy órával az ágyba bújás előtt kapcsoljuk ki a számítógépet és az okostelefont. Sőt, a legjobb, ha ezek az eszközök nem is kerülnek be a hálószobába. Segít továbbá, ha mindennap ugyanabban az időpontban fekszünk le, és kelünk fel.

Lupus

Ez a betegség az immunrendszert támadja, és egyénenként eltérő szimptómákkal jelentkezhet. Körülbelül a lupusban szenvedők fele tapasztal meg valamilyen memóriaproblémát, esetleg érez zavarodottságot vagy koncentrációs nehézséget. Nincs rá gyógymód, de megfelelő orvosságokkal és terápiával jó állapotban tartható a betegség, illetve az érintett megtanulhat különböző módszereket, melyekkel segíthet magán, amikor épp az agyi köd tüneteit tapasztalja meg.