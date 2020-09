7 jele annak, hogy nagy bajban vagyunk

Többet (vagy kevesebbet) eszünk, mint szoktunk

Túl sokat vagy túl keveset alszunk

A depresszió kezelhető A hatékony kezelés a biológiai, pszichológiai és környezeti háttértényezőket egyaránt célba veszi. Gyógyszeres és pszichoterápiás kezelésből, a családtagok bevonásából, tájékoztatásából, és a stresszkezelés elsajátításából, készségfejlesztésből áll.

Pánikolunk

Amikor huzamosabb ideig úgy érezzük, életünk szomorú, reménytelen, nem haladunk semerre: esélyes, hogy a klinikai depresszió tüneteivel küzdünk

Képtelenek vagyunk fókuszálni

Elveszítjük érdeklődésünket az iránt, amik régen boldoggá tettek

"Ha az agyunk negatív gondolatokkal van tele, elfelejthetünk enni, nem érdekel sem a főzés, sem az evés" - mondja Yvonne Thomas, PhD, Los Angeles-i pszichológus. De sok esetben ennek az ellenkezője is igaz lehet: túlehetjük magunkat. A depressziót kísérő érzelmek - szomorúság, borúlátás, alacsony önbizalom - késztethetnek minket arra, hogyAz alvás révén a depressziósok egy időre megszabadulhatnak szomorúságuktól, ez egyfajta menedék is. Ám mások nyugtalanító gondolataik miatt képtelenek kikapcsolni, és még a regenerálódáshoz szükséges 7-8 órát sem tudják átaludni., és ronthatnak is a már meglévőkön - amikor nem alszunk eleget, testünk belső órája megzavarodik. depresszió erős ingerlékenységgel is együtt jár. Ha mogorvák vagyunk, az apróságokon is képesek vagyunk feldühödni és a körülöttünk lévőkön vezetjük le dühünket, az részben azért lehet, mert a depresszió súlyosbítja a hormoningadozásokat. Ugyanakkor mindez az érzelmek súlya miatt is lehet: a dühösek és ingerlékenyek ugyanis nemcsak fizikai, hanem pszichológiai fájdalom hatására is lehetünk.A szorongás sokszor együtt jár a depresszióval, és ehhez. A kényszeres gondolkodás és a pánik hatására olyan fizikai tünetek jelentkezhetnek, mint például a gyors szívverés, az izzadás vagy az alvásproblémák. Amit azonban ilyenkor nem szabad elfelejtetnünk, az az, hogy ugyan a szorongás jelezhet depressziót, előfordulhat, hogy a depressziós páciensnek külön kezelendő szorongási zavarai is vannak.A szomorúsággal és ürességgel kapcsolatos gondolatok olyan ködöt képesek a fejünk köré vonni, amelyEnnek következtében nemcsak rossz döntéseket hozhatunk, hanem egészségünkre káros vagy veszélyes módon viselkedhetünk.Aki szomorú, az lemondja párszor a találkozóit, összeszedi magát, aztán ismét beleveti magát a dolgok sűrűjébe. Azonban a depressziósok apátiába süllyednek,Huszonkettes csapdája ez.