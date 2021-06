Így tudunk gyorsabban elaludni

Ahhoz képest, hogy életünk harmadát alvással töltjük, nagyon sok embernek komoly nehézségeket okoz minden este az, hogy álomra hajtsa a fejét. Az emberek legalább 30 százalékánál fordul elő orvosi segítséget igénylő alvászavar. A kialvatlanságnak pedig a másnapi fáradtságon, álmosságon túl is súlyos következményei lehetnek. Negatívan befolyásolja például a hangulatot, a memóriát, a koncentrálást, valamint depresszióhoz vezethet, és komoly betegségek kialakulását is elősegítheti. Az Iflscience cikkében egy alvásszakértő adott tippet arra, hogyan gyorsíthatjuk fel az elalvás folyamatát.

Így tereljük el a gondolatainkat

"Az alváskutatók tapasztalatai szerint az emberek az elalvás előtti pillanatokban gyakran az álomhoz nagyon hasonló képsorokat, úgynevezett mikro-álmokat élnek át" - mondta el Dr. Luc P. Beaudoin szomnológus. A szakértő szerint ezek a színes, sokszor zavaros képek segíthetnek elaludni, ugyanakkor az analitikus, problémamegoldó gondolkodás késleltetheti az álomba merülés időpontját.

Egy egyszerű trükk segíthet, hogy gyorsabban elaludjunk. Fotó: Getty Images

A szakember a "kognitív keverésnek" hívott módszert javasolja az alvási problémákkal küzdőknek. Ennek lényege, hogy különböző tárgyak vizualizálásával az agyunkat eltérítsük az analitikus gondolkodás irányából. Az ágyban fekve gondoljunk egy egyszerű, hétköznapi dologra, amit magunkban többször meg is nevezünk, miközben el is képzeljük azt. Legalább öt betűből álljon, de azért ne legyen túl hosszú se, ilyen például azalvásszó. Lelki szemeink előtt idézzünk fel egy alvó embert, majd többször ismételjük meg az alvás szót is. Ezután betűzzük le a szót és minden betűhöz társítsunk egy olyan tárgyat, amit könnyen tudunk vizualizálni. Az alvás szó esetén ez lehet az A (alma), L (lekvár), V (virág), Á (ásítás), S (só). Ügyeljünk rá, hogy ne válasszunk olyan szavakat, amelyek stresszt, feszültséget válthatnak ki belőlünk. Ha az adott szavunkat teljesen lebetűztük, válasszunk egy másikat és ismételjük meg a feladatot addig, amíg el nem alszunk.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Persze ez a módszer sem segíthet minden alvásproblémával küzdőnek, de érdemes megpróbálni, mert segíthet ellazulni és elvonhatja a figyelmünket olyan gondolatokról, amelyek nem hagynak nyugodtan pihenni. Ha az alvásproblémák hosszabb távon is fennálnak, mindenképpen javasolt egyeztetni egy szomnológussal is.