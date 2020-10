Ezért kell többet inni, ahogy öregszünk

Ahogy idősödünk, növelnünk kellene a folyadékfogyasztásunkat - írják tudósok egy, a The Journal of Physiology című folyóiratban nemrég megjelent tanulmányukban. Hogy miért jutottak erre a megállapításra? Mert a fokozott vízbevitelnek köszönhetően nemcsak a dehidratáltság kellemetlen tünetei múlnának el - mint például a fáradtság, az izomfájdalmak, a cserepes ajkak és a száraz bőr -, hanem arra is szeretnének mindenkit ráébreszteni, hogy a vízfogyasztás kulcsszerepet játszik a testhőmérsékletünk szabályozásában.

A testhőmérséklet szerepe

A kutatók arra is rájöttek, hogy a fiatal felnőttekkel ellentétben az idősebbek testhőszabályozását nem befolyásolta a vérükben megnövekedett sókoncentráció, viszont ha a szervezet nem tudja megfelelően szabályozni a testhőt, az kimerültséghez és szívproblémákhoz is vezethet.

Idősebb korunkra a hipotalamuszban található szomjúságközpontunk már nem annyira aktív, mint fiatalabb korban, ebből adódóan az agyunk nem küld olyan gyakran jelzéseket, hogy a szervezetünknek vízre lenne szüksége. Ráadásul az idősek már elég rosszul viselik a hideget, szeretnek melegebb szobában tartózkodni, ami kevés folyadékbevitel mellett szintén fokozhatja a kiszáradás kockázatát.

A szakemberek azt javasolják, hogy rendszeres időközönként igyunk, illetve adjunk egy-egy pohár vizet az időseknek, akkor is, ha a szomjúságérzet nem jelentkezik. Erre jó módszer lehet, ha mindig szem előtt hagyunk egy palack vizet, illetve nem tesszük messze a kezünk ügyéből a vizespoharat. Esetleg emlékeztetőt állítunk be a telefonunkon, vagy letöltünk egy mobiltelefonos alkalmazást, ami megadott időközönként jelez.

Ha nem fogyasztunk elég folyadékot, annak először a vesék látják kárát - akut veseelégtelenség alakulhat ki -, illetve a dehidratáltság a test elektrolitegyensúlyának felborulásához is vezethet, ami halálos is lehet.

Immunrendszerünket is segíti

A víz többnyire könnyen elérhető mindenhol, mégsem isszuk - vagy más italokra cseréljük, mint például kávéra, teára, koffeintartalmú italokra, üdítőkre, alkoholra. Pedig a vízivás lenne a leghatékonyabb módszer a hidratálásra. Ugyanis a szervezetünk úgy nyerhet belőle számára hasznos folyadékot, hogy közben nem kell a szükségtelen ízesítők, tartósítószerek lebontásán is dolgoznia.

És még egy jó érv amellett, hogy próbáljunk minél több vizet inni: ha kellően hidratáltak maradunk, a betegségek elleni harcban is jól jöhet, mivel a víz segíthet a testünknek megszabadulni például a bejutó baktériumoktól.