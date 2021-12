Több tanulmány is szól arról, hogy milyen egészségügyi kockázatai vannak a nem megfelelő melltartó hordásának. A leggyakoribbak a hátfájás, a nyakfájás és a mellfájdalom. Egy nem mérethelyes alsónemű felesleges terhelést ró a gerincre és a vállakra, és nem ad a kebleknek megfelelő tartást, ami miatt romolhat a tartásunk, és a felsőtest legkülönfélébb pontjain kezdhetünk fájdalmat érezni - írja a témával foglalkozó cikkében a Brightside.

Az egészségünk érdekében fontos, hogy a számunkra legmegfelelőbb melltartót válasszuk ki.

Ha túl kicsi a melltartónk, az ronthatja a keringésünket, amitől fejfájás is kialakulhat: a mellek súlya miatt megnyúlhatnak a melltartó pántjai, ettől pedig extra nyomás helyeződik a vállakra, és megfájdul a nyak és a fej. Meglepő, de ilyen esetekben a megfelelő méretű melltartóra váltás már önmagában elég lehet afejfájáskezelésére.

Valóban szükséges a melltartó?

Az sem jó, ha túl nagy

Hosszú távon a nem megfelelő tartást biztosító melltartó hordása a vállakat is deformálhatja, mivel ilyenkor a pántok belevágnak a váll bőrébe, és túlságosan nagy nyomás helyeződik a vállak szövetállományára. Ugyanakkor az sem jobb, ha melltartónk túlságosan nagy, mert sokszor ezek sem biztosítanak megfelelő tartást, és károsíthatják a mellek bőrét. Kutatások szerint a mellek megereszkedéséért nagyban felelős a bőr megnyúlása a mellek felső részén, amit a túl nagy melltartó is okozhat (ráadásul a mellek méretétől függetlenül).

A szakértők azt javasolják, hogy melltartóvásárláskor többféle méretet és fazont is próbáljunk fel, és a pontos méretünk megállapításához kérjük ki az eladó segítségét. Emellett érdemes tisztában lenni azzal is, hogy sok nőnek közvetlenül a menzesz előtt/alatt akár egy kosárméretet is nőhetnek a mellei, így érdemes lehet erre az esetre más méretet vásárolni. Emellett természetesen a várandósság és a szoptatás alatt is megváltozik a nők mellmérete.