Megfáztunk? Ezek a gyógynövények segíthetnek

A megfázás általában torokfájással, köhögéssel, tüsszögéssel, orrdugulással és orrfolyással jár. Jelentkezhet továbbá levertség,fejfájásés akár hőemelkedés vagy láz is. A kezdeti tüneteknél azonban még nem feltétlenül szükséges gyógyszerek után nyúlni - előbb érdemes lehet kipróbálni az alábbi gyógynövényeket.

A megfázás népszerű doktorai

Sokaknak a kamilla, a bodza és a hárs az első gondolata, ha a meghűlés kezeléséről van szó, és ez nem véletlen. A kamilla például nemcsak nyugtató hatással bír, hanem hatékonyan csökkenti a gyulladásokat, valamint fertőtleníti a torkot. Emellett a bodza- és a hársfavirág izzasztó és köhögéscsillapító hatásainak is nagy hasznát vehetjük megfázás esetén.

Ezeken kívül fontos megemlíteni még a kakukkfüvet is, amelynek illóolajai baktériumölő és fertőtlenítő hatásúak, ezért a növényből készített tea nagyszerűen használható légúti fertőzések kezeléseként. Érdemes kipróbálni továbbá a borsmentateát is, a növényben lévő mentol ugyanis hatékonyan csillapítja a fájdalmat - főleg a fej- és gyomorfájdalmakat -, és hűsít is.

A fűszerek kevésbé ismert arca

Vannak olyan növények is, amelyeket jellemzően ételeink fűszerezésére használunk, ám megfázás esetén a tüneteink enyhítése érdekében is hadba állíthatjuk ezeket. Nagy előnyük, hogy valószínűleg a legtöbb háztartásban megtalálható a kamrában vagy a fűszeres polcon, így nem kell azonnal boltba szaladni, ha megjelennek a meghűlés jellegzetes tünetei.

A feketeborsot például a kínai népi gyógyászatban már nagyon régóta alkalmazzák a náthás tünetek mérséklésére. Ételekbe rakva például remekül elősegíti az orr tisztulását. A fahéjnak szintén van nyákoldó hatása, a bazsalikomot pedig lázcsillapítóként vagy toroköblítőként hívhatjuk segítségül a gyorsabb gyógyulás reményében.

A toroknyugtató csodaszerek

A múlni nem akaró, kínzó köhögés ellen jó szolgálatot tehet a lándzsás útifű. A növényből készült tea vagy gyógycukorka jó hurutoldó, szirupként fogyasztva pedig bizonyítottan nyugtatja a torkot, valamint támogatja azimmunrendszerhatékony működését is. Hasonló hatásokkal bír az izlandi zuzmó kivonata is: enyhíti az állandó köhögési ingert, és elősegíti a légutak egészségének megőrzését és helyreállítását.

Köhögésre szokták ajánlani még a kistermetű százszorszépet, az izsópot, a pemetefüvet, a csalánt, az akácvirágot, az édesköményt és az édesgyökeret is. Ez utóbbit a köhögésen kívül a torokfájás enyhítésére, hurutoldásra és gyulladáscsökkentésre is alkalmazhatjuk. Torokgyulladás ellen, valamint a rekedtség enyhítésére a kamilla is kiváló.

A szervezet ellenálló képességének támogatása érdekében segítségül hívhatjuk a csipkebogyót, a gyömbért, a homoktövist és a kasvirágot (echinacea). A légutak tisztulását pedig megkönnyíthetjük, ha a borsmenta vagy az eukaliptusz olaját párologtatjuk vagy inhaláljuk.