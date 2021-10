Szemszárazság a hidegben: így kezelhetjük

A különféle, recept nélkül kapható műkönnyek beszerzése kézenfekvő megoldás, ezeket naponta több alkalommal, akár ötször-hatszor is lehet használni. Érdemes elolvasni a hozzájuk mellékelt betegtájékoztatót, mivel a tartósítókat tartalmazó szemcseppek gyakori használata irritációt okozhat. Ha pedig úgy érezzük, hogy a napi öt-hat használat is kevés, akkor menjünk el szemészorvoshoz, aki receptre felírható szemcseppet, egyéb kezelés javasolhat - olvasható a Healthline cikkében.

A szemszárazság sokaknál jelentkezik az őszi-téli időszakban. Fotó: Getty Images

Kifejezetten szemszárazság ellen javasolt kenőcsök is léteznek, ezeket általában az alsó szempillatőre kell kenni, és onnan "belepislogni" a szembe, hogy aztán egyenletesen eloszoljanak a szemgolyón. Mivel sűrűbbek a szemcseppeknél, általában este, vagy éjszakára javasolják a használatukat, hogy semmiképpen se zavarják meg a látást.

Hasznos a párologtató és a meleg vizes borogatás

Sokat segíthet, ha beszerzünk valamilyen párásítót, párologtató készüléket, amellyel növelhetjük a lakásunk helyiségeiben a levegő páratartalmát. Fontos, hogy ezeket gyakran és alaposan tisztítsuk, hogy ne szaporodjon el bennük penész. Gyerekektől is mindenképpen tartsuk távol őket, mivel a hőt termelő készülékek sérüléseket okozhatnak.

Ha a szemünk extrán irritált és kivörösödött, akkor meleg vizes borogatás is javíthat az állapotán. Egy puha, tiszta kendőt vagy törölközőt áztassunk meleg vízbe, majd tegyük a szemünkre 10 percre, és pihenjünk hanyatt fekve.

Gyógyszermellékhatás is lehet

Segíthet a szemek kiszáradásának elkerülésében, ha nem használunk hajszárítót, hanem hagyjuk levegőn száradni a hajunkat. Van, akinek az is beválik, ha viszonylag alacsony hőmérsékletet tart az otthonában, mert ettől kevésbé csökken a levegő páratartalma a helyiségekben. Érdemes lehet több ómega-3 zsírsavat adni az étrendünkhöz, ez is segíthet a szemszárazság tüneteinek enyhítésében. Ha pedig valamilyen új gyógyszert szedünk, olvassuk át alaposan a betegtájékoztatót, mert gyógyszermellékhatás is lehet a szemszárazság, például az antihisztamint tartalmazó készítmények esetében. Okozhatnak szemszárazságot az antidepresszánsok, a fogamzásgátlók, illetve a vérnyomásproblémák kezelésére szolgáló gyógyszerek is.