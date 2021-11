Ezek az ételek és italok zavarossá tehetik a vizeletet

A vizelet normális esetben - ha egészségesek vagyunk - tiszta és sárga. Színe a halványtól a sötét sárgáig terjedhet attól függően, hogy mennyi folyadékot fogyasztottunk. Ha dehidratáltak vagyunk, akkor egészen sötét, ha sokat ittunk, akkor halvány, szinte fehér is lehet. Ha zavarossá válik, leggyakrabban valamilyen betegségre vagy kóros állapotra gyanakszunk - okozhatja húgyuti fertőzés, veseprobléma vagy akár chlamydia-fertőzés -, pedig táplálkozási szokásaink is "bekavarhatnak". A Times of India összeszedett hét ételt és italt, amit már csak ezért is érdemes mértékkel fogyasztani.

Az alaposan megsózott falatokat, nassolnivalókat érdemes mértékkel fogyasztani. Fotó: Getty Images

Az agyonsózott falatok

Amellett, hogy egészségtelenek, mert növelik a szív- és érrendszeri problémák, többek között amagas vérnyomásés az egyes szívbetegségek kialakulásának kockázatát, valamint a kiszáradás veszélyét azzal, hogy vizet vonnak el a szervezetünkből, a túlzottan sós ételek zavarossá tehetik a vizeletünket. Ilyenek például a sós ropogtatnivalók, különösen a chipszek, valamint a konzervek és a pácolt húsok, amelyeket jókora mennyiségű só hozzáadásával tartósítanak.

Egy ártalmatlannak tűnő adalékanyag: a kukoricaszirup

A kukoricakeményítőből készített, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup is hasonló hatást vált ki. Ezt az édesítőszert egyre több szénsavas üdítőhöz és előre csomagolt desszerthez adják. Érdemes csínján bánni vele, mert ha sokat viszünk be belőle a szervezetünkbe, fokozott húgysavtermelődéshez vezethet, ez pedig zavarossá teheti a vizeletet.

Mindennapi betevőink: a tejtermékek

Noha a tej és a cukrozatlan, ízfokozóktól mentes tejtermékek - joghurtok, sajtok - egészségesek és jót tesznek az emésztésnek (azok számára, akik nem érzékenyek a tejcukorra), túlzott fogyasztásuk megemelkedett foszforszinthez vezethet, ami szintén hozzájárulhat a vizelet zavarossá válásához.

A feldolgozott húsok és a tengeri herkentyűk meglepő hatása

Kevesen gondolnák, de a húsfogyasztás, különösen a foszforban gazdag vörös húsok és a baromfi is hatással lehet vizeletünk színére, főleg, ha feldolgozott termékekről van szó. Ezekben ugyanis tetemes mennyiségű só is van, ami már önmagában elég ahhoz, hogyha nem iszunk elég folyadékot, dehidratálttá váljunk. De a tengeri ételek bizonyos típusai, mint a szardínia, a szardella és a kagylófélék - amelyek magas purintartalmúak - is fokozzák a húgysavképződést.

Az alkohollal és a koffeinnel is érdemes vigyázni

A túlzott mennyiségű alkohol- vagy koffeinbevitel egyik tünete szintén a már említett dehidratáció, ami hozzájárulhat a vizelet színének megváltozásához. Fontos észben tartani, hogyha a vizeletünk pár nap elteltével is zavaros marad, esetleg egyéb panaszok társulnak emellé, mint a láz, a váladékozás, a fájdalom, vagy az égő- csípő érzés vizeléskor, esetleg furcsa, szúrós szag, akkor késlekedés nélkül érdemes orvoshoz fordulni, mert jó eséllyel valamilyen más ok állhat a probléma hátterében.