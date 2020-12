Herpeszem van. Sosem szabadulok meg tőle?

Sokan hangoztatják azt, hogy nekik még soha életükben nem volt herpeszük, de azt nem tudják, hogy nagy valószínűséggel ők is vírushordozók. A szakemberek szerint ugyanis a lakosság közel 100 százaléka fertőzött. Ráadásul rendszerint ez már 4 éves kor alatt megtörténik, és a vírus az idegsejtcsoportokban megbújva egész életünkön át benne marad a szervezetünkben. Típusos tünetek az esetek 1 százalékában jelentkeznek, további 9 százalékában pedig atipusos formában észleljük őket. És hogy mi váltja ki a hólyagok megjelenését? Bármi, ami megtámadja az immunrendszerünket. Azaz, ha gyulladással, lázzal is együtt járó betegséggel küzdünk, lelki trauma, vagy stressz ér bennünket, ha olyan ételt vagy italt fogyasztunk, amit az emésztőrendszerünk rosszul tolerál, de vannak olyanok, akiknél a menstruáció, a várandósság, vagy akár egy fogászati kezelés is aktiválja a kórokozót.

A vírus terjedése

Az orvostudomány legalább két fajtáját különbözteti meg a betegségnek. Az egyik az ajkat, a szájnyálkahártyát, a fej és a felsőtest bőrét megtámadó herpes labialis, a másik pedig a nemi szerveken megjelenő herpes genitalis. (Szigorúan véve egyébként ennél jóval több, összesen 8 emberre is veszélyes herpeszvírust tartanak számon a szakemberek. Ebbe a csoportba tartozik például a gyermekkorban bárányhimlőt, felnőttkorban pedig övsömört okozó varicella-zoster is.) Sajnos az elkülönítés nem jelenti azt, hogy a két vírustörzs között nincs átjárhatóság. Azajakherpeszugyanis könnyen terjed orális szex útján is, és okozhat tüneteket a nemi szerveken.

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a terjedés elsősorban cseppfertőzés útján történik, ami azt jelenti, hogy közvetlen nyálkahártya-, illetve bőrkontaktus kell hozzá. De teljes biztonságban akkor sem érezhetjük magunkat, ha távolságot tartunk a beteggel, hiszen sokszor az is elég, ha tüsszent egyet a közelünkben, vagy az általa használt pohárból iszunk, a közös törölközőhasználatról nem is beszélve. Az intim együttlétek, illetve a csókolózás pedig egyértelműen magas kockázatot jelentenek. Mindenesetre biztató, hogy a kórokozó a levegőn életképtelennek bizonyul.

A herpesz tünetei

A lappangási idő hossza kiszámíthatatlan. A megfertőződéstől számítva napok, de akár évek is eltelhetnek addig, amíg a nyálkahártyán, vagy a bőrön pírt, valamint viszkető érzést tapasztalunk. Ezután kisméretű, égő, viszkető hólyagok jelenhetnek meg a felületén, amelyek átlátszó, világossárga folyadékot tartalmaznak. Első alkalommal erős gyulladás kísérheti a folyamatot, sőt, a nyirokcsomóink is megduzzadhatnak, visszatérő herpesz esetén azonban ezek mérséklődhetnek. A hólyagok jellemzően néhány nap alatt megnyílnak, majd leszáradnak, de a helyükön makacs fekélyek maradhatnak vissza. Jó hír azonban, hogy kezelés nélkül, spontán is nyom nélkül gyógyulnak, tény, hogy erre akár 1-2 hetet is várni kell.

Ha az immunrendszer legyengül, aherpeszis kiújulhat. Fotó: Getty Images

A herpesz szövődményei

Az esetek nagy részében a herpesz ártalmatlan fertőzésnek bizonyul, de sajnos szövődmények kialakulására is van példa. Daganatos betegeknél, vagy olyanoknál, akik például AIDS-szel küzdenek, átterjedhet a szem szaruhártyájára, az agyra, vagy a májra, ahol maradandó károsodást, látászavart, májgyulladást, vagy agyvelőgyulladást is okozhat. Megtámadhatja az anyaméhben növekvő magzatot is. Enyhébb formában bőrelváltozást lehet látni a kicsin, súlyosabb esetben azonban megbetegedhet a központi idegrendszere is. Nemi herpesz esetén elsősorban a felülfertőződés jelenti a kockázatot, a kifakadt hólyagocskák ugyanis szabad utat jelentenek a baktériumoknak, amelyek közül a szifilisz kórokozóját tartják az orvosok a legveszélyesebbnek.

A herpesz kezelése

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy a herpeszt megelőzni gyakorlatilag nem lehet. De természetesen sokat segít, ha nem kerülünk közelebbi kapcsolatba azokkal, akiken észrevesszük a tüneteket. Ezen kívül, mint sok más betegség esetén, érdemes erősíteni az immunrendszerünket elegendő alvással, egészséges táplálkozással és sportolással. Amennyiben felfedezzük magunkon a betegség első jeleit, rögtön ajánlott elkezdeni a kezelést, hiszen sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint a látható tünetek kialakulása után. Jelenleg elsősorban felületi kezelést, gélek, vagy kenőcsök használatát szokták javasolni az orvosok, amelyek fő hatóanyaga a karbenoxolon-nátrium átlátszó gélben, vagy az aciclovir. Segítségükkel felgyorsíthatjuk a gyógyulási folyamatot, és akár azt is megakadályozhatjuk, hogy a hólyagok kifejlődjenek.

Figyeljünk oda arra, hogy a hólyagok ne sérüljenek meg, tehát ne piszkáljuk és ne vakargassuk őket, hanem lehetőleg maguktól száradjanak le. Fertőtlenítsük őket gyakran, és kiegészítésképpen hámosító készítményeket is alkalmazzunk a felületen. A házi praktikákat inkább mellőzzük, mert se a fogkrém, se az ecet, se a citromlé nem gyógyítja a herpeszt. Amennyiben a tünetek 2 hét után sem mérséklődnek, mindenképpen forduljunk szakemberhez!