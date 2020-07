Az ibuprofénmérgezés tünetei és kezelése kutyáknál

Az ibuprofén egy nem szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID), amely az egyik legáltalánosabban használt fájdalom- és a lázcsillapító. Számos vény nélkül elérhető és vényköteles gyógyszer hatóanyaga. Míg azonban az ibuprofén megfelelő dózisban biztonságos az emberek számára, addig a kutyák szervezetébe jutva súlyos károkat okoz.

Az ibuprofén súlyosan károsíthatja a kutyák szervezetét. Fotó: Getty Images

Az ibuprofénmérgezés tünetei kutyáknál

hányás

hasmenés

véres széklet (piros vagy fekete)

vér a hányásban

hányinger

étvágytalanság

fogyás

gyomorfekélyek és -perforáció

fokozott szomjúság és vizelés

csökkent vagy elmaradó vizelet

rohamok

koordinációzavar (esetleg a koordináció teljes hiánya)

kóma

Az ibuprofénmérgezés okai kutyáknál

A legtöbb esetben az állatok véletlenül jutnak a gyógyszerhez, azonban előfordulhat az is, hogy a gazdik maguk adnak ibuprofént tartalmazó szert kedvencüknek, nem mérlegelve ennek kockázatát. Ilyenkor a kutya állatorvoshoz kerülve már nem mutat fájdalmat, ezért nehezen deríthető ki a probléma oka, ugyanakkor a gyógyszerek okozta káros mellékhatások tüneteit csillapítani szükséges.

Az ibuprofén szájon át adva gyorsan felszívódik a kutyák szervezetében. Hosszú távon alkalmazva még az alacsony dózis is gyomor- és bélvérzést, vesekárosodást okozhat. Néha idegrendszeri tünetek, szívritmuszavar is jelentkezik. Az ibuprofén gátolja a ciklooxigenáz enzimeket, amelyek védik a gyomor-bélrendszer nyálkahártyáját, fenntartják az egészséges véráramlást a vesékben, valamint segítik a vérlemezkék agglutinációját. Az enzimek gátlása esetén tehát sérül a gyomor-bélrendszer nyálkahártyája, ami olyan tüneteket okoz, mint a hányás, émelygés, hasmenés, valamint gyomorfekély is kialakulhat. A vese csökkent véráramlása vesekárosodást okoz. A csökkent vérlemezke-aggregáció pedig vérzékenység kialakulásához vezet.

Az ibuprofénmérgezés diagnózisa kutyáknál

A részletes kórelőzmény felvételét követően az állatorvos vér- és vizeletvizsgálatot végez a vese károsodásának felmérése céljából. Ez a teszt kutyák esetében az ibuprofénmérgezéssel kapcsolatos emésztő- és idegrendszeri tünetek ellenőrzésére is irányul.

Az ibuprofénmérgezés kezelése kutyáknál

Hogyan kezelhető a D-vitamin-mérgezés kutyáknál? Részletek itt.

Amennyiben kedvencünk nem szteroid gyulladáscsökkentőt fogyasztott, azonnal keressük fel vele az állatorvost, aki apomorfint fog használni a hányás kiváltására. Mint minden esetben, itt is minél hamarabb kap az állat szakszerű ellátást, annál jobbak az esélyei a gyógyulásra. Emellett az állatorvos aktív szenet ad az állatnak, amely minden méreganyagot felszív a gyomorban. Bizonyos esetekben gyomormosásra is szükség lehet.

Olyan helyzetekben, amikor a vesék ibuprofénmérgezés miatt károsodtak, folyadékkezelésre, valamint vér- vagy plazmaátömlesztésre van szükség. Javasolt továbbá a hányás elleni védekezés antiemetikus gyógyszerekkel és gyomor- és bélvédő szerek használatával. A gyomor perforációja műtéti korrekciót igényel. Görcsrohamok esetén antikonvulzív (görcsoldó) gyógyszerekre lehet szükség.

Az ibuprofénmérgezés megelőzése kutyáknál

Tartsuk az állattól jól elzárt helyen a gyógyszeres dobozt, ezzel elkerülhetőek, de legalábbis minimálisra csökkenthetőek a balesetek.