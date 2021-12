Egy hosszú, forró zuhany - különösen a téli napokon - nagyon jól tud esni reggelente, de ez is egy olyan szokás, ami ha mindennapossá válik, akkor nem feltétlenül tesz jót a bőrünknek., amelynek egyik fontos feladata, hogy segítsen a bőrben tartani a nedvességet. Emiatt a bőr túlságosan kiszáradhat, és a bőr öregedési folyamatai is felgyorsulhatnak. Az arc bőrének különösen rosszat tesz a túl meleg víz, mert a szárító hatás mellett túlságosan kitágíthatja a bőrben futó apró hajszálereket is.