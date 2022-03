Tényleg veszélyes, ha ropogtatjuk az ujjunkat?

Beépíteni az egészséges szokásokat a mindennapjainkba, és hosszú távon fenntartani az egészséges életmódot már önmagában kihívás, hát még úgy, ha belegondolunk, hogy mennyi tévhit kering ezekkel kapcsolatban. Minél több ilyen tévhitről tudjuk, hogy nem kell bedőlnünk neki, annál könnyebb dolgunk lesz. Ezeket a Healthline cikke gyűjtötte össze.

Az ujjropogtatástól arthritiszünk lesz

Bár tény, hogy az ujjropogtatással járó hangok sokakat megijesztenek, több tanulmány is igazolja, hogy ez a szokás önmagában nem okoz ízületi gyulladást, arthritiszt. Az arthritis úgy alakul ki, hogy az ízületben lévő porc elkopik, ami miatt a csontok összedörzsölődnek. Az ízületi tokban található folyadék síkosítja őket, és akadályozza a csontok károsodását. Amikor az ujjainkat ropogtatjuk, akkor tulajdonképpen széthúzzuk az ízületeket, amitől a folyadékban levegőbuborékok keletkeznek, és amikor ezek kipukkannak, akkor hallható a sokak számára kellemetlen ropogó hang. Bár ez a szokás önmagában nem okozza arthritisz kialakulását, érdemes leszokni róla, mert hosszú távon duzzanatot, illetve a szorításunk gyengülését eredményezheti, mivel meggyengítheti az ízületi tokot illetve annak belső hártyáját.

Az ujjropogtatás önmagában nem okoz arthritiszt. Fotó: Getty Images

Ha vizes hajjal megyünk el otthonról, betegek leszünk

Bár ez az állítás logikusnak hangzik, önmagában mégsem állja meg a helyét. Egy 2005-ben készült kutatásban letesztelték a hipotézist, és arra jutottak, hogy önmagában, attól, ha vizes hajjal megyünk el otthonról, nem fázunk meg. Ami viszont tény, az az, hogy ha már eleve jelen van a szervezetünkben a megfázást okozó vírus, akkor jelentősen megnő az esélye annak, hogy megbetegedést okozzon, ha testhőmérsékletet csökkentő tényezőknek tesszük ki magunkat. Emiatt pedig valóban nem jó ötlet vizes hajjal elhagyni a lakást, kivéve talán a nyári kánikulában.

A koszos vécéülőkétől nemi betegségekkel fertőződhetünk meg

Erre is nagyon kicsi az esély. A nemi betegségeket vírus, baktérium vagy paraziták okozzák. Csak a paraziták által okozott betegségek, mint például a lapostetű esetében van valós, de minimális esélye annak, hogy a vécéülőkére ülve kapjuk el őket. És még ilyenkor is közvetlenül kellene az ülőkének érintkeznie a nemi szervvel, illetve az is kell hozzá, hogy az ülőkén lévő paraziták még életben legyenek.

Káros az egészségre, ha napi 8 pohár víznél kevesebbet iszunk

Mivel a test folyadékigényét nem csak ivással, hanem evéssel is kielégítjük, egy olyan ember esetében például, aki sok, folyadékban gazdag gyümölcsöt és zöldséget eszik, illetve gyakran fogyaszt levest, ez az állítás nem állja meg a helyét. Éppen ezért érdemes fenntartásokkal kezelni. Figyeljük az olyan jeleket, mint a bőrszárazság, szájszárazság, fejfájás, túl sötét vizelet - ezek arra utalnak, hogy több folyadékot kell fogyasztanunk. Ha azonban nincsenek ilyen tüneteink, akkor a folyadékháztartásunk jó eséllyel rendben van - még akkor is, ha nem ittunk meg 8 pohár vizet aznap.