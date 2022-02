Reumatoid artritisz: ezek a gyógynövények segíthetnek

A reumatoid artritisz (RA) egy autoimmun betegség, amely azért alakul ki, mert azimmunrendszera szervezet saját építőelemeit - jelen esetben az ízületi porcokat - megtámadó gyulladásos folyamatot indít be. Ennek megfelelően a gyulladáscsökkentőgyógynövényekés fűszerek alkalmazását kell előtérbe helyezni. Bár önmagukban ezek nem feltétlenül enyhítik észrevehetően a tüneteket, egy gyulladáscsökkentő étrend részeként jó hatással lehetnek a betegekre. Lássuk, az Everyday Health szerint mit érdemes gyakran fogyasztani, használni!

Gyömbér

A gyömbér gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, így az RA-ban szenvedőknek érdemes beépíteniük az étrendjükbe. Egy, az Arthritis című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gyömbér képes "elfojtani" a leukotriéneket, amelyek számos gyulladásos betegség mediátoraiként ismertek, és szintetizálni a prosztaglandinokat, ezeket a hormonhatással rendelkező, fájdalmat és gyulladást okozó lipidmolekulákat.

Kakukkfű

Egy, a Pharmacognosy Communications című szaklapban közzétett kutatásból kiderült, hogy a kakukkfű gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságokkal bír, így terápiás hatású lehet RA esetén. A Complementary Therapies in Medicine című szaklapban 2018 decemberében megjelent tanulmány pedig arra mutatott rá, hogy a kakukkfű volt a leggyakrabban használt gyógynövény az RA-ban szenvedők körében.

Reumatoid artritisz esetén a gyulladáscsökkentő gyógynövények és fűszerek alkalmazását kell előtérbe helyezni. Fotó: Getty Images

Kurkuma

A kurkuma is jó választás RA-soknak: gyulladáscsökkentő tulajdonságai mellett fájdalomcsillapító hatást is tulajdonítanak neki a Journal of Medicinal Food című folyóiratban 2016 augusztusában közzétett kutatás szerint. Fontos azonban kiemelni, hogy ha vérhígítót szedünk, érdemes egyeztetni orvosunkkal a kurkumahasználat szabályairól, a kurkumának ugyanis vérhígító hatása van.

Fahéj

A fahéj szintén nem hiányozhat egy RA-betegek étrendjéből: a finom illatú fűszer erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, így segíthet meggátolni a szabad gyökök okozta sejtkárosodást. Mint arra egy, a Journal of the American College of Nutrition című szakfolyóiratban 2018-ban közzétett tanulmány rávilágított: azoknál az RA-ban érintett nőknél, akik nyolc héten keresztül napi több alkalommal szedtek fahéjkapszulát, csökkent a szervezetben lévő gyulladást jelző C-reaktív protein (CRP) szintje, valamint a betegséggel járó egyes tünetek is enyhültek.

Fokhagyma

Afokhagymaigazi jolly joker, szinte bármilyen ételt feldob, és szakemberek úgy vélekednek, hogy az RA-soknak is jót tesz. A póréhagymához és a vöröshagymához hasonlóan a fokhagyma is tartalmaz dialil-diszulfidot, amely vegyület csillapítja a gyulladáskeltő citokinek hatását. A Journal of Environmental Pathology, Toxicology, and Oncology című folyóiratban közzétett kísérleti kutatás például megállapította, hogy a fokhagyma adagolása artritiszellenes - a porcok pusztulását megakadályozó és a gyulladást csökkentő - hatást fejtett ki artritiszes patkányokban.

Cayenne bors

A cayenne bors kapszaicint tartalmaz, amely vegyületnek fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatása van az Arthritis Foundation szerint. Nem véletlen, hogy számos kapszaicint tartalmazó krém kapható az ízületi gyulladással járó kínok enyhítésére! Az Osteoarthritis Cartilage című szaklapban 2018-ban jelent meg egy tanulmány, ami kimutatta, hogy a kapszaicines krém ugyanolyan hatékonyan csillapította a fájdalmat az oszteoartritiszben (ízületi kopás) szenvedőknél, mint a nem szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID).

Fekete bors

A fekete bors minden konyhában megtalálható, azt viszont valószínűleg csak kevesen tudják, hogy a benne lévő piperin nevű vegyület gyulladáscsökkentő hatással bír - ez az RA-soknak kifejezetten jó hír lehet. A European Journal of Pharmacology című szakfolyóiratban 2018-ban megjelent tanulmány szerint a piperinsav beadása gyulladáscsökkentő hatású, gátolja a duzzanat kialakulását és a citokinek termelődését állatokban.