Gyógynövényekkel a pattanások ellen

A pattanásos, aknés bőr komoly problémát okoz, hiszen kellemetlenül fájdalmas lehet, és viszolygást vagy szélsőséges esetekben undort is kelthet másokban. Nem csoda, ha mindenki szabadulni akar tőle. A bőrgyógyászati kezelés mellett a megfelelő táplálkozás is elősegítheti a kellemetlen tünetekkel járó bőrbetegség leküzdését.

Vöröshere. Apró növény nagy gyógyítóerővel

Vöröshere

A vöröshere jót tesz a szív- és érrendszer egészségének, és serkenti a vérkeringést, ezen felül erősíti az immunrendszert, segít a fertőzések legyőzésében, és támogatja a máj és a vesék működését is. Mindezek miatt pedig az aknés bőrre is igen jó hatással van. Az íze erős, így olyan teakeverék formájában fogyasszuk, amely más növényeket is tartalmaz, és készüljünk fel enyhe vizelet-, illetve hashajtó hatására is.

Szűzbariska

Segít helyreállítani a hormonrendszer egészségét, mivel hatással van a progeszteron, illetve az ösztrogén termelődésére, így segíthet kezelni az ezzel kapcsolatos bőrtüneteket. A Michigan Egyetem kutatása szerint emellett csökkentheti a premenstruációs szindróma olyan tüneteit, mint a mellfeszülés, a görcsök, a pattanásosodás. Akik fogamzásgátlót szednek, gyermeket várnak, vagy szoptatnak, inkább ne fogyasszák.

Kasvirág (Echinacea)

Az echinacea széles körben ismert immunerősítő növény, és gyulladáscsökkentő hatása miatt az aknéképződés visszaszorításában is segítséget nyújthat. Leginkább tinktúra formájában érdemes fogyasztani, vízbe vagy teába csepegtetve, mert töményen irritálhatja, illetve elzsibbaszthatja a nyálkahártyát.

A közönségespattanásenyhébb formája nem kíván semmilyen kezelést. Ám ha gyulladásos csomók és eleinte gennyes, majd heges, később begyógyuló pattanások keletkeznek, akkor ideje cselekedni. Részletek!

Chlorella

Sok benne az ásványi anyag és az esszenciális aminosav. Gyulladáscsökkentő, így nemcsak a bőr, hanem szinte minden szerv egészségére és működésére nagyon jó hatással van. Erősíti az immunrendszert, helyreállítja a bélflórát, és segít a szervezet méregtelenítésében is. Fogyasztását kis adagokkal kezdjük, és fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket, mert ha túl sokat veszünk be belőle, akkor hasmenést, illetve gyomorgörcsöket okozhat.

