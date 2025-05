Milyen gyakran mosod az ágyneműt? Ezt javasolja a tudomány

Életünk csaknem harmadát ágyban töltjük, egyáltalán nem mindegy tehát, hogy milyen tiszta az ágyneműnk, amelybe esténként belefekszünk. A ruhák rendszeres mosását a legtöbben természetesnek gondoják, az ágyneműhuzat azonban ritkábban kerül a mosógépbe. Az Iflscience cikke összefoglalja, miért is gond ez, illetve hogy mit mond a tudomány az ideális mosási gyakoriságról.

Az egyedülálló férfiak hónapokig nem cserélik az ágyneműt

Az Egyesült Királyságban végzett kutatás szerint a britek kevesebb mint egyharmada (28 százalék) mossa hetente az ágyneműjét, valamivel többen kéthetente (36 százalék), míg minden tizedik megkérdezett azt mondta, hogy nagyjából havonta cseréli le. Az egyedülálló férfiak a legkevésbé igényesek erre – 2022-ben a BBC arról számolt be, hogy ebben a kategóriában a válaszadók 45 százaléka akár négy hónapig is ugyanabban az ágyneműben alszik.

A lepedő és a huzat több dolog miatt is bekoszolódhat. Éjszaka nem csak beleizzadunk, de az elhalt hámsejtjeink is összegyűlnek rajta, ami táplálékul szolgálhat a poratkák számára. Persze a bőrünkön behurcolt mikrobákat mind magunkkal visszük az ágyba, még akkor is, ha lefekvés előtt alaposan lemosakodtunk. Ezek a mikroszkopikus létformák aztán elszaporodhatnak, vagyis baktériumok, gombák és vírusok tucatjaival osztjuk meg éjszakánként a fekvőhelyünket. Ezek a nemkívánatos ágytársak számos problémát okozhatnak, többek között hozzájárulhatnak az ekcéma, allergia és asztma kialakulásához. Ráadásul még olyanoknál is kiválthatnak kellemetlen tüneteket, akik alapból nem szenvednek allergiás tünetektől - nyilatkozta Phillip Tierno biológus a Business Insidernek. Hozzátette: ezek miatt hetente egyszer mindenképpen javasolt kimosni az ágyneműt.

A legtöbb ember nem mossa elég gyakran az ágyneműjét. Fotó: Getty Images

Dr. Alok Vij bőrgyógyász a Cleveland Clinic cikkében úgy nyilatkozott: bizonyos tényezők miatt szükséges lehet még gyakrabban mosni az ágyneműt. Befolyásolhatja például az is, hogy pizsamában, vagy meztelenül alszunk, mennyire vagyunk izzadósak, illetve hogy tartunk-e valamilyen háziállatot.

Dr. Manal Mohammad, a Westminsteri Egyetem mikrobiológia tanszékének munkatársa azt javasolja, hogy az ágyneműt 40-60°C-on mossuk, néhány naponta cseréljük a párnahuzatokat, reggel pedig ne ágyazzunk rögtön be, hagyjuk kicsit „szellőzni” az ágyat.