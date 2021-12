A reumás ízületi gyulladás így előzhető meg

A reumás ízületi gyulladás a 40 évnél idősebb nők körében fordul elő a leggyakrabban. De vajon hogyan lehet megelőzni?

A reumás ízületi gyulladás (RA) egy autoimmun betegség. Családon belül öröklődhet a hajlam, kialakulásának konkrét okát viszont még nem tudják. Néhány lépéssel azonban jó eséllyel megelőzhető a probléma - ezeket Dr. Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa ismerteti.

Menopauza után fokozott odafigyelés kell

Az RA nem gyógyítható, de a tünetek mérsékléséhez, valamint a jó életminőség megőrzéséhez fontos a korai diagnózis és az időben megkezdett kezelés. A menopauza időszakában fokozott odafigyelés szükséges, mivel a magas ösztorgénszint közrejátszhat az RA első tüneteinek megjelenésében. Több kutatás is igazolta, hogy a betegség első jelei a menopauza időszakában jelennek meg, illetve a már kialakult betegség tünetei is erősödnek a hormonális változások miatt - emeli ki a szakember.

Forduljunk immunológushoz, ha az alábbiakat tapasztaljuk:

általános rossz közérzet, levertség, fáradtság

étvágytalanság, fogyás

fájdalmas, duzzadt ízületek (elsőként a kéz, majd a boka területén jelentkezik a fájdalom, kezdetben jellemzően csak a test egyik oldalán)

Szokjunk le a dohányzásról!

Mint a legtöbb betegség megelőzésénél, az RA esetében is nagyon fontos a dohányzás abbahagyása. Öröklött hajlam esetén a dohányfüst már gyermekkortól kezdődően növeli a betegség kialakulásának kockázatát, ezért nagyon fontos, hogy a lakás is füstmentes legyen. Ráadásul a dohányzás a kezelés hatékonyságát is rontja, így érdemes azonnal abbahagyni, ha már kialakult a betegség - javasolja az immunológus.

A fájdalmas, duzzadt csukló akár reumás ízületi gyulladásra is utalhat. Fotó: 123rf

Éljünk egészségesen!

Az elhízás is növeli az RA kialakulásának kockázatát, emellett épp úgy megnehezíti a kezelést, mint a dohányzás. A megelőzés érdekében tehát fontos ügyelni a normál testsúly megtartására. Ehhez rendszeres testmozgás és egy jól összeállított étrend szükséges. Egy tanulmány szerint szerint a gyulladáscsökkentő táplálkozás segít enyhíteni a már meglévő betegség tüneteit.

Fontos a bélflóra védelme

előre is jelezheti a betegség későbbi kialakulását. mikrobiom az utóbbi években került a kutatások középpontjába. Összefüggést fedeztek fel például a P.copri baktérium jelenléte és az RA kialakulása közt. Egy másik kutatás pedig megerősítette, hogy bizonyos mikrobák bélben mérhető mennyisége akár

A stressz feldolgozása is segíthet