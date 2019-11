Rossz szokások, amelyek öregítenek

Gyulladáskeltő ételek

Egyes ételek folyamatosan gerjesztik, illetve táplálják a szervezetünkben jelen lévő gyulladásos folyamatokat. Bizonyos növényi olajok, margarinok, vörös húsok, feldolgozott élelmiszerek, a fehér kenyér és a magas cukortartalmú ételek - ezek mind támogatják a gyulladásokat, ezáltal pedig a ráncok képződését.

Alkoholfogyasztás

Sokan vannak, akiknek a mindennapjai részét képezi az ebéd, vacsora mellé fogyasztott pohár bor vagy sör, és hetente legalább egyszer vagy kétszer még emellett pluszban is fogyasztanak nagyobb mennyiségű alkoholt. Csakhogy ez nedvességet von el a bőrtől, elősegíti bizonyos bőrbetegségek kialakulását, és a ráncaink mélyüléséhez is hozzájárul.

A kialvatlanság a fiatalos külső megőrzésének is gátat szab. Fotó: iStock

Stressz

Nem véletlenül mondják, hogy a stressz öregít. Egy 2012-es kutatás kimutatta, hogy a folyamatos munkahelyi stressz a DNS-ünket is képes roncsolni. A stressz hatásainak csökkentése nemcsak egészségünkre, hanem a külsőnkre is jó hatással lehet. A rendszeres jóga, meditáció a testünket és az arcunkat is segít fiatalon tartani.

Túl kevés alvás

Milyen következményei lehetnek hosszú távon a kialvatlanságnak? Részletek itt.

Egy felmérés szerint körülbelül az emberek egyharmada rendszeresen kevesebbet alszik annál, mint amennyire a szervezetének szüksége lenne. Ez hatással van a szív és az érrendszer egészségére, az agyra, emellett pedig a bőrre és a testsúlyra is. A fiatalos külső megőrzésének egyik alapköve a rendszeres, pihentető alvás.

Napozás

A nyári sütkérezés a napon nagyon kellemes, és sokan vágynak barna bőrre, de sajnos kevés dolog öregíti annyira a bőrt, mint ez. Ráadásul kellő fényvédelem nélkül még a bőrrák kialakulásának kockázatát is nagyban növeli. Annak, aki sokáig szeretné megőrizni bőre fiatalos állapotát, mindennap érdemes fényvédőt használnia - télen és nyáron is.

Dohányzás

A rendszeres dohányosok a cigarettázással nemcsak egészségüket károsítják, hanem a külsejüket is öregítik. Amellett, hogy a dohányzók bőre szürkésebb, fakóbb, illetve hamarabb ráncosodik, a nikotin a fogaikat is sárgítja, ami öregebbnek láttathatja őket a koruknál.

Forrás: shape.com