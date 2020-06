A vörösbor így hat a szívre

A vélt vagy valós hatások

A vörösbor évszázadok óta része a társadalmi, vallási és kulturális életünknek. A középkori kolostorokban úgy hitték, hogy a szerzetesek hosszú életének részben az a titka, hogy rendszeresen és ittak egy kevés bort. Az utóbbi időben a tudományos vélemények szerint is lehet igazságtartalma ennek az állításnak.

A vörösbor gazdag antioxidánsokban, ez gyulladáscsökkentő és lipidszabályozó hatású. Fotó: GettyImages

Egy 2018-as kutatás szerint - bár hivatalos ajánlásokban még nem szerepelnek ezek a pozitív hatások - a mértékletes vörösborfogyasztás jó hatással van a következő betegségekre:

szív- és érrendszeri betegségek,

érelmeszesedés,

magas vérnyomás,

a rák bizonyos típusai,

kettes típusú cukorbetegség,

neurológiai rendellenességek,

metabolikus szindróma.

Hogyan járulhat hozzá a vörösbor az egészségünkhöz?

A vörösbor egészséges hatásait az antioxidánsoknak, a gyulladáscsökkentő és lipidszabályozó hatásának köszönheti. A vörösbor - amit az összezúzott szőlőszemekből készítenek - gazdag rezervatrolban, ez egy természetes antioxidáns, ami a szőlőhéjban található. Az antioxidánsok csökkentik a szervezetben az oxidatív stresszt, amely számos betegséggel áll kapcsolatban: például a rákkal és a szívbetegségekkel.

Sok egészséges, antioxidánsban gazdag élelmiszer van, például a gyümölcsök, a csonthéjasok és a zöldségek. A szőlőszemek és a bogyók jobb rezervatrolforrások, mint a vörösbor, és az alkoholfogyasztás egészségügyi kockázatai miatt az élelmiszerekkel elfogyasztott antioxidánsok egészségesebbek, mintha a vörösbort innánk. Elég sok vörösbort kellene ahhoz innunk, hogy tapasztaljuk a rezervatrol hatásait, és ez így több hátránnyal jár, mint előnnyel. Azt mondhatjuk, hogy ha alkoholos italok közül kell választani, akkor a vörösbor egészségesebb, mint sok más.

A keringési rendszer egészsége

Az utóbbi években több kutatásban mutattak rá a mérsékelt vörösborfogyasztás és az egészséges szív közötti összefüggésekre. Legutóbb egy 2019-es tanulmányban számoltak be arról, hogy a vörösborfogyasztás kapcsolatban van szívkoszorúér-betegség alacsonyabb kockázatával, ez a leggyakoribb betegség és halálok az Egyesült Államokban. A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a vörösbornak szívvédő hatása lehet.

Azonban az Amerikai Szív Társaság kijelentette, hogy az ilyen típusú kutatások nem bizonyítják az ok-okozati összefüggést. Más tényezők is szerepet játszhatnak. Például azok, akik mérsékelt mennyiségű vörösbort isznak, egyben egészségesebb életmódot is élhetnek vagy mediterrán diétát követhetnek. Ráadásul arra is rámutatnak, hogy a túlzott alkoholfogyasztás egyenesen káros a szívre. Hogy biztonságban legyünk, érdemes követnünk azokat az ajánlásokat, amelyek szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás a következő:

a nőknek naponta 1 pohár bor,

a férfiaknak 2 pohár bor naponta.

Egy pohárnyi bor 1,5 dl 12 százalékos alkoholtartalmú ital.

A mértékletes alkoholfogyasztás jót tesz?

Végsősoron a vörösbornak tulajdonított valamennyi jótékony hatás a rezervatrolnak köszönhető. Ha szőlőt vagy bogyós gyümölcsöt eszünk, az egészségesebb választásnak minősül.

A Magyar Kardiológusok Társasága egy régebbi közleményében az alábbiakat fogalmazta meg: ,,A vörösborról megannyi tapasztalat és sok tudományos megfigyelés adatai gyűltek össze, de kis mennyiségű bor megivására vonatkozólag eddig gondos vizsgálat nem történt. Olasz kutatók a vörösbor szívre gyakorolt hatását vizsgálták igen kis mennyiség elfogyasztása után.

Sok kutatták már Az orvosi szakirodalomban számos vizsgálat eredményei igazolták, hogy az alkohol, kiváltképp a vörösbor rendszeres, de mérsékelt fogyasztása hosszú távon szívet védő hatású, ahogy azt a francia és az olasz konyha, a mind többet ajánlott mediterrán étrend eredményei bizonyítják.

Sienna városának orvosegyetemén Matteo Cameli és munkatársai azt vizsgálták, hogy igen kevés helyi vörösbor megivása hogyan és milyen mértékben befolyásolja egészséges emberek szívműködését. Átlagosan 25 éves önkénteseket toboroztak a mini tanulmányhoz, a 64 résztvevőből 29 volt nő. A vizsgálati alanyok csak alkalomszerűen ittak szeszt. A vizsgálatban megivott vörösbor testsúlykilónként fél milligramm alkoholnak felelt meg, a kontroll napon ugyanolyan mennyiségű gyümölcslét fogyasztottak. A vizsgálat újdonsága volt az is, hogy a szív mindkét kamrájának a működését különleges ultrahangtechnikával mérték.

A vizsgálat meglepő eredménye az volt, hogy az igen kis alkoholmennyiség másképp befolyásolta a szívpumpa két részének a teljesítményét. A valamennyi sejtünket oxigénben dús vérrel ellátó bal szívkamrának az összehúzódási képessége 9-14 százalékkal csökkent, a vért a tüdőbe továbbító jobb szívkamra viszont mérhetően erélyesebben működött. A vérnyomást már ez a kevés alkohol is csökkentette. Minden szakértő hangsúlyozza, hogy az eredmények klinikai jelentősége nem tisztázott" - hangsúlyozta a szakember, aki szerint a tudományosan ugyan nem igazolt jótékony hatás sem töménytelen mennyiségben értendő, a napi maximum másfél deciliter az, ami elfogadható.