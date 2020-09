Menstruációs tünetek, amelyek bajt jelezhetnek

Hogyan működik a női ciklus? Természetes, hogy minden hónapban megjön a menstruációnk, és a ciklusok - leszámítva a babavárást, illetve az azt követő pár hetes-hónapos időszakot - egészen a változókorig ismétlődnek. De mik az egyes fázisai, melyiknek mi a szerepe? Kattintson!

Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy tüneteink csak ártalmatlan, múló változások, vagy olyan jelek, amelyek valamilyen komoly problémára hívják fel a figyelmet. Általánosságban azonban elmondható, hogy ha az alábbi panaszokat észleljük magunkon, a biztonság kedvéért célszerű bejelentkezni a nőgyógyászunkhoz, hogy elkerülhessük a nagyobb bajt.

Bizonyos menstruációs tünetekről érdemes beszámolni szakembernek is. Fotó: Getty Images

Vérrögök a menstruációs vérben

A menstruációs vérben feltűnő vérrögök normálisnak számítanak, nem mindegy azonban, milyen gyakorisággal jelennek meg, illetve mekkora a méretük. Ha rendszeresen előfordulnak, nagyságuk pedig akár egy golflabda méretét is eléri, akkor inkább keressünk fel egy szakembert. Dr. Jessica Shepherd, a University of Illinois College of Medicine adjunktusa úgy nyilatkozott a Women's Health-nek, hogy ez a panasz méhfibrómára is utalhat. A méhfibróma egy jóindulatú szövetkinövés, kötőszöveti sejtburjánzás.

Egy óra vagy annál kevesebb idő alatt megtelik a tampon, betét

Dr. Shepherd szerint ez a szimptóma több mint aggasztó, a nagyon erős vérzés a méhfibróma mellett például méhpolipra figyelmeztethet, amely a méh nyálkahártyából kiinduló jóindulatú képződmény. Bár általában veszélytelen, ritkán azonban, de tartalmazhat rákos sejteket is, így a kivizsgálást veszélyes halogatni. Dr. Christine Greeves, a Winnie Palmer Hospital for Women and Babies nőgyógyásza továbbá aláhúzta, hogy ha az erős vérzés mellett légszomjat, szédülést tapasztalunk, ugyancsak orvoshoz kell fordulni. Ez leggyakrabban vérszegénység, hormonális probléma esetén szokott előfordulni, amit kezelni kell

A menstruáció 7 napnál hosszabb ideig tart

Mint azt dr. Shepherd hangsúlyozta, számtalan tényező elnyújthatja a menstruációt - amely általában 4-7 napig tart -, így például a stressz is. Amennyiben azonban ez nem volt jellemző korábban, hanem új keletű probléma, és látszólag semmi sem indokolja, kérjünk tanácsot nőgyógyászunktól, szerinte mi állhat a háttérben. Méhpolip, de akár policisztás ovárium szindróma (PCOS) is - egy összetett hormonális zavar - okozhatja a szimptómát, sőt, a méhrák sem kizárt.

A ciklus rövidebb 20 napnál

Az átlagos menstruációs ciklus hossza 28 nap, de a szakemberek normálisnak tekintik a 21-35 napos ciklust is. A 20 napnál rövidebb ciklus nem jelenti rögtön azt, hogy baj van, mindenesetre ebben az esetben célszerű felkeresni nőgyógyászunkat, hogy meggyőződjünk, valóban minden rendben van-e. A rövidebb ciklust egyébként általában pajzsmirigyprobléma, esetleg ovulációs zavar idézi elő, de PCOS, méhpolip is állhat a háttérben.

Kimaradt egy menstruáció

Amikor nagy stresszhatás ért minket, vagy például túl intenzíven edzünk, előfordulhat, hogy "mellékhatásként" kimaradhat a menstruációnk, de ilyenkor pajzsmirigyproblémára is lehet gyanakodni - mondja dr. Shepherd. Ha kimaradt a menstruációnk, de nincs más zavaró tünetünk, például kínzó fájdalom, akkor érdemes lehet várni még egy-két ciklust, hogy meglássuk, helyreáll-e szervezetünk működése. Amennyiben azonban hónapok óta tart ez az állapot, és nincs változás, jelentkezzünk be nőgyógyászunkhoz, mert biztos, hogy valamilyen kezelést igénylő problémáról van szó - szögezi le dr. Greves.