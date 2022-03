Ezért kívánjuk jobban az édességet, ha menstruálunk

A cukoréhség egyik oka avércukorszintingadozása lehet. A ciklus alatt a test nem képes úgy szabályozni a vércukorszintet, mint általában, amely emiatt alacsonyabb lehet. Így aztán a szervezet jelezni kezdi a cukorigényét - mondta el David Stache táplálkozási tanácsadó a Healthista magazinnak.

Premenstruációs szindróma esetén is jobban kívánjuk az édességeket. Fotó: Getty Images

A PMS, vagyis a premenstruációs szindróma tüneteit sok nő ismeri. A vérzés kezdete előtt néhány nappal jelentkezhet szorongás, ingerlékenység, fejfájás, mellfeszülés, illetve jobban kívánhatunk bizonyos ételeket, például zsíros, cukros, szénhidrátban gazdag fogásokat. Amikor amenzeszelkezdődik, ezek a tünetek általában megszűnnek. h i r d e t é s

Ha valaki a havi vérzés napjai alatt kezdi el fokozottan kívánni az édességet, annak az ilyenkor történő vérvesztés is lehet az oka. A vérveszteség mennyisége általában 80 milliliter körüli, de vannak , akiknél a vérzés erősebb, és több vért veszítenek, illetve olyanok is, akiknél gyengébb, és ők értelemszerűen kevesebbet. Ugyanakkor különösen azoknál, akiknél a vérvesztés nagyobb, gyengeség, émelygés, illetve fokozott cukoréhség jelentkezhet.

Az édességek utáni vágy hátterében a hormonok szintjének ingadozása is állhat. Az ösztrogén és a progeszteron szintjének emelkedése a menzesz előtt általánosságban is megnövelheti az éhségérzetet. Emellett az ösztradiol és a leptin nevű hormonok szintjének ingadozása is összeköthető azzal, ha valaki menzesz alatt jobban kívánja a szénhidrátban gazdag ételeket.

Amenstruációvégeztével is jelentkezhet kifejezett vágy az édességek után, amelynek hátterében gyakran tápanyaghiány áll. Az új vérsejtek termelődéséhez B12-vitaminra, folsavra és vasra van szükség. Ha valamelyikből hiány alakul ki a szervezetben, azt a test cukoréhséggel jelezheti.

Ha a ciklus alatt jobban kívánjuk az édes ízeket, akkor fogyasszunk friss gyümölcsökből készült turmixokat, esetleg csokoládés fehérjeszeletet vagy cukormentes joghurtot- vagy legalább alkalmanként váltsuk ezekre a csokoládét, fagyit és süteményeket.