Mi állhat az ujjdagadás hátterében?

Honnan tudjuk, hogy a lábdagadás valamilyen súlyos betegség tünete, vagy csak a megterhelés okozta? Milyen természetes módszerek vannak a tünetek enyhítésére?

Ha ujjainkat, kezeinket az utóbbi időben püffedtebbnek látjuk, vagy nem bírjuk lehúzni a gyűrűnket, az első reakció a meglepődés, illetve tanácstalanság lehet. Mennyire kell komolyan venni ezt a jelenséget? Vajon betegség okozza? Az ujjak és a kéz duzzanata mögött valóban meghúzódhat egészségügyi probléma is, de általában jóval egyszerűbb, ártalmatlanabb dolgok állnak a háttérben - írja a Prevention.

Számos oka lehet annak, ha dagadnak az ujjaink és a kezeink. Fotó: Getty Images

Gyógyszerek vagy túl sok edzés

Sokak számára ismerős helyzet, hogy a nagy melegben az erek kitágulása miatt megvastagodnak az ujjak és a kezek. De ezzel járhat a fokozott edzés, vagy akár a túl sok só fogyasztása is: utóbbi esetben a szervezet vizet tart vissza, hogy minden szervünk megfelelően működhessen, és ez a plusz folyadékmennyiség érzékelhető a végtagjainkon is.

Előfordulhat, hogy sérülés vagy gyulladás következtében dagadnak be az ujjaink. De gyógyszer mellékhatásaként is kialakulhat a püffedés. Bizonyos magasvérnyomás- vagy diabétesz-gyógyszerek, fogamzásgátlók, szteroidok, illetve egyes vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók is állhatnak a duzzadt ujjak és kezek hátterében.

Amikor betegség okozza

A kéztőalagút-szindróma vagy a reumatoid artritisz is felelőssé tehető az ujjdagadásért, de akár a merevséggel, fájdalommal, a bütykök megdagadásával járó oszteoartritisz is okozója lehet a kellemetlen tünetnek. Mindemellett az ujj- és kézdagadás utalhat nyiroködémára, veseproblémára, Raynaud-szindrómára és terhességi magasvérnyomásra (más néven preeklampsziára) is. Ez utóbbiról árulkodhat a homályos látás, a magas láz, a hányinger és a hányás is. Ha a kismama ezeket is tapasztalja a kezek és az arc duzzanata mellett, akkor azonnal forduljon orvoshoz.