Jelek, amelyek vakbélgyulladásra utalnak

Annyira fáj a hasunk, mint még soha

Milyen betegségek állhatnak a hasifájdalommögött? Részletek itt.

A vakbélgyulladás általában súlyos fájdalommal jár, amely a köldök tájékától sugárzik ki a has jobb oldalára. Persze, ez a tünet sem jelenti automatikusan, hogy vakbélgyulladásunk van, a biztonság kedvéért mégis érdemes orvoshoz fordulni, főleg, ha egyéb kísérő tüneteink is vannak. Ha köhögés vagy mozgás hatására lép fel a fájdalom, akkor akár az egész hasfalunk gyulladásban lehet.

A vakbélgyulladás egyik leggyakoribb tünete a rendkívül erős hasi fájdalom

h i r d e t é s

Gyakrabban kell kimennünk a mosdóba

Egyes embereknél a vakbél lejjebb helyezkedik el a medencében, így viszonylag közel van a húgyhólyaghoz. Ha pedig a hólyag érintkezik a begyulladt vakbéllel, akkor szintén begyulladhat, irritált lehet, és emiatt állandó vizelési ingert érezhetünk. Emellett vizeletürítés közbeni fájdalom is jelentkezhet.

Hidegrázás, láz

Alázés a hidegrázás jelzi, hogy valahol gyulladás van jelen a szervezetben. Ha vakbelünk begyulladt, akkor a szervezet immunsejteket küld az érintett területre, ami lokális fájdalomérzetet okozhat. Ha emellett erős hasi fájdalmaink vannak, illetve a lázunk sem megy lejjebb, mindenképpen menjünk szakemberhez.

Zavarodottság

A zavarodottság, dezorientáltság azt jelezheti, hogy afertőzéssúlyosabbá válva már a véráramot is elérte, tehát súlyos esetben akár vérmérgezésről is beszélhetünk. Ilyenkor a fertőzés súlyossága miatt a testnek több oxigénre van szüksége, így az agyba nem jut elég. Ha a rosszullét olyan mértékű, hogy már a szellemi képességeket is befolyásolja, hívjunk mentőt.

Forrás: prevention.com