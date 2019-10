A legjobb kutyafajták feszült embereknek

Az állattartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait több kutatás is igazolta már. Nem véletlenül állítanak szolgálatba Magyarországon is egyre több terápiás kutyát és macskát: az állatok közelsége csökkenti a vérnyomást és a pulzusszámot, és enyhíti a stressz okozta panaszokat is. A szakemberek néhány kutyafajtát kimondottan ajánlanak azoknak az embereknek, akiket nagyobb arányban érint a mindennapi stressz.

Csivava

A világ legkisebb törzskönyvezett kutyafajtájaként a csivava nem igényel sok helyet, így a kisebb lakásban élők is maguk mellé fogadhatnak egyet. Igazi ölebek, akik segíthetnek enyhíteni a nap végén a munka okozta feszültséget.

Corgi

A rövid lábú, kedves pofájú eb a legfagyosabb szíveket is meghódítja - nem véletlen, hogy a brit II. Erzsébet királynő is a kedvenc fajtájaként tartja számon. Mivel alapvetően szelíd és bújós fajta, terápiás kutyaként is sokszor alkalmazzák, és kis teste miatt is könnyebben odafér például a kórházban ápolt betegekhez.

Francia buldog

Ezek a nyomott orrú, kedves állatok nem véletlenül olyan népszerűek, a francia buldog méreteihez képest kimondottan fürge és játékos állat. Családosoknak is jó választás lehet, a kistestű kutya a gyerekeket sem löki fel játék közben.

Cocker spániel

Az angol kutyafajta selymes és göndör szőrzetével, illetve barátságos tekintetével egyből elvonja a figyelmünket a hétköznapok gondjairól. Mivel rendkívül gyermekbarát, gyakran alkalmazzák lelki és mentális problémákkal küzdő fiataloknál terápiás kutyaként.

Tacskó

A hosszú, mégis kis termetű, játékos kutyákat már nézni is kész szórakozás - a barátságos eb pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy oldja bennünk a feszültséget. Németországban akkora kultusza van ennek a fajtának, hogy még tacskómúzeumot is nyitottak.

Golden vagy labrador retriever

Több oka is van annak, hogy miért ez a két fajta a leggyakrabban alkalmazott terápiás állat és mentőkutya. Rendkívül intelligensek és könnyen taníthatóak, de természetüknél fogva szelídek is, ezért nagyszerű társállatok lehetnek bármelyik családban.

Yorkshire terrier

Az Animal Planet cikke szerint a II. Világháborúban az egyik orvos, Dr. Charles Mayo egy yorkival a kezében látogatta meg a sérült tengerésztiszteket. Az állat jól láthatóan lelket öntött a katonákba, és ezzel az első dokumentált terápiás állatként került be a történelembe. A kedves küllemű kutyust nem lehet nem szeretni, kis termeténél fogva pedig bárhová magunkkal vihetjük.

Agár

Habár az agarakat úgy tenyésztették, hogy az egyik leggyorsabb kutyafajták legyenek (a leggyorsabbnak tartott angol agár 70 km/h-s sebességre is felgyorsulhat), a nap nagy részét inkább heverészéssel szeretik tölteni. Hosszúkás testalkatuk és szelíd jellemük miatt nem lehet nem szeretni ezeket a kutyákat, ráadásul kimondottan csendesek, ritkán hallatják csak a hangjukat.

Bernáthegyi

Bár a bernáthegyi méreténél fogva (egy felnőtt kutya elérheti a 90 kilót) riadalmat kelthet egyesekben, valójában az óriási test hasonlóan nagy szívet rejt. Jó természetű, kiegyensúlyozott fajta, ritkán ugat, és sokat pihen - legszívesebben persze a gazdája közelében.

