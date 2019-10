"Nem vagyok már kamasz, mégis ragyás az arcom!"

A tinédzsereknél mindenki számára jól ismert és sokat is hangoztatott oka van a pattanások kialakulásának: a szervezetünkben végbemenő változások, a pubertás, a hormonális átalakulások miatt a bőr zsírosabb lesz, megnő a faggyútermelés és a szőrtüszők könnyebben gyulladnak be, a pórusokban gyakrabban gyűlik össze a faggyú. Emiatt van, hogy a tinik bőre gyakran pattanásos, mitesszerekkel teli, ám ezek a bőrhibák néhány éven belül elmúlnak.

Mi van azonban azokkal, akik már jócskán túl vannak a tinikoron, elmúltak 30 vagy 40 évesek is, mégis gyakran jelennek meg az arcukon pattanások? Ehhez először is tisztában kell lennünk a pattanások fiziológiájával.

A felnőttkori akné kezelése közel sem olyan egyszerű, mint a tiniké. Fotó: iStock

Így alakulnak ki a pattanások

Bőrünk bizonyos testtájakon tele van faggyúmiriggyel, az arcon, a hallójáratban a mellkason, a háton és a karok külső felszínén van belőlük a legtöbb. A faggyúmirigyek a szőrtüszők kivezető nyílása mellett helyezkednek el, és azokba eresztik váladékukat. A faggyú (mely normálisan gliceridek, keratin, viaszok és elhalt sejtmaradványok keveréke) és a verejtékmirigyek váladéka keveredik a bőrön, majd vékony védőréteget alkotva megvédi azt a kiszáradástól és a fertőzésektől. A faggyútermelés mértéke egyénenként és életkor szerint változik. Közvetlenül a születés után magas, gyermekkorban alacsony szinten van a faggyútermelés, majd a serdülőkor táján a növekvő androgén hormonszint hatására megnő. Ezek irányítják ugyanis közvetlenül a faggyúmirigyek aktivitását.

Ha a sok faggyú egyszerűen kijuthatna a bőr felszínére, nem okozna gondot. Viszont előbb-utóbb a kivezető nyílás eltömődik, az ily módon megduzzadt mirigybe a bőr természetes baktériumflórájának lakói közül egyesek bekerülhetnek, és a kivezető nyílásban megtelepedve, gyulladásossá tehetik. A baktériumok mellett a szőrtüszőkben gyakran sarjadzó gombafajok is kimutathatók.

A fehér mitesszerek (comedo) zártak, mert szaruréteg fedi őket, ezért talán hajlamosabbak begyulladni. Gyakran nem is láthatók szabad szemmel, csak akkor tűnnek át a vékony fedő bőrrétegen, ha a bőrt kicsit megfeszítjük, és erős lámpával megvilágítjuk. A fekete mitesszer nyílt, mégsem a belekerülő piszoktól sötét elsősorban - ahogy ezt sokan gondolják -, hanem a melanin nevű bőrfestéktől és a belekerült sejttörmeléktől, mely napfény hatására oxidálódik. A gyulladásos mitesszerek, azaz pattanások (papula) között megkülönböztetünk gennyes pattanásokat (pustulákat), csomókat (nodusokat - amikor a gyulladás nagyobb területre terjed ki, a bőr kemény), és még ennél is kiterjedtebb gyulladásos mitesszereket, ún. hólyagokat (cystákat).

A tipikus, kamaszkorban is előforduló pattanás a közönséges akné, latinul acne vulgaris. Három súlyossági fokozata ismert. Az elsőben a mitesszerek száma enyhén megszaporodik, csak nagyon gyenge gyulladásos tüneteket látunk, és az esetek nagy százaléka magától gyógyul. A második súlyossági fokozatban a mitesszerek mellett sok erősebben gyulladt, fájdalmas csomó észlelhető, és néhány hólyag is megjelenik. Ebben a stádiumban már számolni kell a hegesedés veszélyével.

A harmadik, legsúlyosabb fokozatban már számos, puha tapintású, fájdalmas csomó látható, erős gyulladásos környezetben. A csomókból gyakran genny tör felszínre. A csomók beolvadásakor tályogok keletkeznek. A szomszédos tályogok összeolvadása következtében konglobált (összefolyó) akné, felszínre törve fisztulák alakulnak ki. Súlyosabb esetben a folyamat nem csak egy, hanem több régióra lokalizálódik. Sajnos itt már szinte elkerülhetetlen a torzító hegesedés.

Hogyan kezelhetők a felnőttkori pattanások?

A felnőttkori aknét is a hormonok okozzák, ám ha megjelennek, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni, hiszen a pattanások azt jelzik, hogy a szervezetünkben felborult az érzékeny egyensúly. Szintén aknét okozhatnak bizonyos gyógyszerek vagy kozmetikumok, a stressz, sőt bizony esetben az allergia egyik tünete is lehet a pattanás.

Sajnos, a felnőttkori akné kezelése közel sem olyan egyszerű, mint a tiniké: kíméletesebb, nem szárító termékekre van szükség, és gyakran arra is figyelni kell, hogy a krémek ránctalanító vagy ráncmegelőző hatóanyagokat is tartalmazzanak. Mindenképpen szakember, bőrgyógyász vagy kozmetológus segítségével kell kiválasztani a megfelelő kezelési tervet, és gyakran belgyógyász vagy endokrinológus tanácsaira is szükség lehet. Mivel a pattanásokat a szervezet (hormonális vagy bakteriális) egyensúlyának felborulása okozza, ezért szájon át szedhető gyógyszerre, antibakteriális krémekre és probiotikumokra is szükség lehet.