A ginzengtea ezért egészséges

A ginzengtea a fáradtság ellen

Sokat segíthet a ginzengtea fogyasztása, ha valaki gyakran fáradtnak és kimerültnek érzi magát. Az ázsiai és az amerikai ginzeng egyaránt hatékony e téren, amit több tanulmány is bizonyít.

A ginzeng segít legyőzni a stresszt

A ginzeng adaptogén hatása révén segít a szervezetnek a pszichés vagy fizikai stressz káros hatásainak elhárításában. A hatása hasonló, mint a kortikoszteroidoknak, ennek köszönhető az, hogy a testet alkalmazkodóbbá teszi a feszültséggel szemben.

A ginzengtea számos jótékony hatással bír az egészségünkre

A ginzengtea fellendítheti a libidót

Nem véletlen, hogy a ginzenget potencianövelőként is számon tartják. Energizáló hatású, serkenti a libidót, illetve stimuláló hatással van az idegrendszerre. Az ázsiai ginzenget kifejezetten erekciós zavarok kezelésére is szokták ajánlani, illetve a nők esetében is hatékony, mivel segít ellazítani a hüvely izomzatát.

Javítja a hangulatot és a kognitív funkciókat

A ginzeng az idegeknek is jót tesz, serkenti a központi idegrendszer működését, ezért a szellemi teljesítményt is képes feljavítani, valamint élénkíti a memóriát is. Emellett a hangulatunkra is pozitív hatással lehet, sőt, kutatások szerint ígéretes eredményeket mutat az Alzheimer-kór és a Parkinson-kór kialakulásának megelőzésében is.

A gyulladáscsökkentő hatású ginzeng

Ha krónikus gyulladással küzd a szervezetünk, akkor is érdemes ginzengteát inni, továbbá felső légúti fertőzések esetén is igen hatékonyan segíti elő a gyógyulást. Segít csökkenteni a vércukorszintet, így cukorbetegeknek is ajánlják, egyben rendszeres fogyasztása az ideális testsúly eléréséhez is hozzájárulhat.

Forrás: curejoy.com