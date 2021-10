Így hat a testünkre, ha megcsókolunk valakit

Egy 2009-ben készült amerikai tanulmány szerint azoknak az embereknek, akik gyakrabban csókolóznak, általában alacsonyabb a koleszterinszintjük. Amikor megcsókolunk valakit, a szervezetünk oxitocint termel - ez a hormon segít enyhíteni a stresszt és a szorongást, amelyek hozzájárulhatnak a magas koleszterinszint kialakulásához. A csókolózás emellett a vérnyomás csökkentéséhez is hozzájárulhat - írja a témával foglalkozó cikkében a Brightside.

Gátolja az öregedést, csillapítja a fájdalmat

Tényleg tilos csókolózni, ha megfáztunk?

Amikor csókolózunk, akkor nagyon sok arcizmunk lendül mozgásba, ezért az arcunk számára a csókolózás felér egy edzéssel - ilyenkor percenként akár 26 kalóriát is elégethetünk. Emellett a csókolózás javítja az arcbőr vérkeringését is, ami serkenti a kollagén és az elasztin termelődését, tehát tulajdonképpen öregedésgátló és feszesítő hatása is van. Menstruációs görcsök ésfejfájásesetén is van, akinek segíthet a csókolózás, mivel ilyenkor kissé kitágulnak az erek, ami csökkentheti a vérnyomást, ezáltal pedig a fájdalmat is enyhítheti.

A csókolózás nemcsak kellemes, hanem egészséges elfoglaltság is. Fotó: Getty Images

A csókolózás hatására fokozódik a nyáltermelés, ami megvédheti a fogakat a káros baktériumoktól és megelőzheti a fogszuvasodást. Egyes szakértők szerint pedig a nyálban lévő ásványi ionok segíthetnek helyreállítani a fogzománcon keletkezett apró sérüléseket is. Ugyanakkor fontos, hogy a csókolózó felek szájhigiéniája megfelelő legyen, mert a fogak számára káros baktériumok csókkal átvihetők egyik személyről a másikra.

Energizál és segít kordában tartani az étvágyat

A csókolózás hatására a testünk több dopamint termel. Ha ebből a hormonból nincs elég, akkor erősebb vágyat érezhetünk bizonyos ételek iránt - általában valami kevésbé egészséges, kalóriadús fogásra vágyunk. Ha viszont magasabb a dopaminszintünk, akkor az étvágyunkat is könnyebb kordában tartani, amivel elkerülhetjük, hogy túlegyük magunkat és felesleges kilókat szedjünk fel. Emellett a dopamin az energiaszintünkre is hatással van. Ha a dopaminszintünk alacsony, fáradtabbnak, fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat, mint általában, és több alvásra is lehet szükségünk. Ezzel szemben a csókolózás hatására termelődő dopamintól energikusabbak, lendületesebbek lehetünk.