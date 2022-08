Humánmeteo: nagyon megszenvedjük a tartós terhelést

Csütörtökön nem érkezik időjárási front térségünkbe, a Meteo Klinika részletes tájékoztatása szerint viszont tartósan éri terhelés a szervezetet, és még ha ez nem is markáns, sokaknál válthat ki különféle tüneteket.

Az időjárás-érzékenyek nehezen viselik a több napja tartó változékonyságot, ami most inkább a magasabb légrétegekben zajlik. Ha ön is tapasztal alvásproblémákat, fejfájást vagy ingerlékenységet, akkor ön is érintett lehet! Nézzen meg itt tanulságos eseteket a Meteo Klinika praxisából! (x)

Most is többfelé lesz fülledt a levegő, így amennyiben szívbetegséggel, illetve vérnyomásproblémákkal küzdünk, a kialakuló légköri helyzet kellemetlen perceket okozhat. Nem várható hőség, a magas páratartalom hatására azonban melegebbnek érezhetjük a levegőt, mint amilyen az valójában. A fizikai munka során hamarabb elfáradhatunk, légszomj, rosszullét is jelentkezhet. Az idősek, keringési panaszokkal élők és szívbetegek is pihenjenek sokat, különösen a legmelegebb déli órákban.

A csütörtök a légszomjról és a fejfájásról szól majd. Fotó: Getty Images

A helyenként élénk szél frissítően hathat, de ha fokozottan érzékenyek vagyunk, akkor enyhe fejfájást, nyugtalanságot tapasztalhatunk, a gyerekek is szétszórtabbak, figyelmetlenek lehetnek. Mindez a zivatarok által érintett tájakon is gyakori lehet, főként a vihar érkezése előtt válhatunk feszültté, ingerlékennyé. A zivatarok idején az asztmások állapota is romolhat, ők próbálják zárt térben átvészelni a mozgalmasabb órákat, és erre az időre pihenjenek le.

Az allergiásoknál a parlagfű és a csalánfélék pollenjei idézhetik elő a legtöbb panaszt. Célszerű mérsékelni a hús- és a tejtermék-fogyasztást, autózás közben pedig felhúzva tartani az ablakokat. A zivatar után 1 órával már sokkal tisztább a levegő, az érintetteknek ilyenkor vagy kora reggel és este érdemes inkább sétálniuk.