A prosztatabetegségek kapcsán leggyakrabban a jóindulatú prosztata-megnagyobbodást (BPH) szokás emlegetni, pedig a kövesedés sem ritka jelenség. A prosztatakövek előfordulása középkorú és idős férfiaknál kifejezetten gyakori, 75-100 százalékos arányú. De már fiatal korban, akár 20 évesen is megtörténhet, hogy a prosztata állományában, a pangó mirigyváladék összesűrűsödésével kalcium-foszfát kövek csapódnak ki, és idővel számuk egyre növekszik.

Az úgynevezett prosztatakövek általában kicsik, ritkán nagyobbak 2-3 mm-nél, de folyamatosan képződnek, és hozzájárulnak a krónikus prosztatagyulladás kialakulásához, amelynek egyéb okai is lehetnek (hormonális, stressz eredetű, húgyhólyaggyulladás, autoimmun folyamatok stb.). Maga a kőképződés lehet a gyulladás oka, de következménye is.

A prosztatakövek jelei

A prosztatakövek okozta gyulladás hasonló tünettel jár, mint a prosztatarák, ezért olyan ijesztő az érintetteknek: a gáton és a végbélben enyhe, csípőfájdalomjelentkezik, amely a húgycsőbe és a herezacskóba sugárzik, gyakori vizelési inger és a vizeletsugár megváltozása vagy inkontinencia tapasztalható. Gyakran a gyulladásos eredetű idült kismedencei fájdalom szindróma (CPPS) hátterében is prosztatakő áll.

A prosztatakő tüneteivel azonnal urológushoz kell fordulni

Ha ilyen tüneteket észlel magán valaki, azonnal urológushoz kell fordulni! Az orvos a kórtörténet felvétele és az urológiai vizsgálat után vizeletvizsgálatot, ultrahang- és röntgenvizsgálatot végez a diagnózis érdekében. Önmagában a prosztatakövet nem kell kezelni. A gyulladás okozta panaszokat azonban enyhíteni érdemes.

Tapintással azonosítható

Műtétre csak ritkán, súlyos panaszok esetén van szükség. Például, ha a kövek visszatérő húgyúti fertőzéseket okoznak, mert felszínükön baktériumok telepednek meg. A műtét veszélye, hogy a kövek eltávolításakor a záróizom sérülhet, így inkontinencia alakulhat ki.

Mivel a prosztata többféle megbetegedése is ugyanazokkal a tünetekkel jár, és a prosztatarák a férfiak esetében a második leggyakrabban előforduló daganattípus, fontos, hogy urológus szakemberhez forduljunk, aki felállíthatja a pontos diagnózist. A prosztatarák a vizsgálat során sokszor már sima tapintással is egyértelműen azonosítható, ezért is nagyon fontos, hogy a negyven feletti férfiak rendszeresen járjanak prosztataszűrésre.