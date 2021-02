Vigyünk be elég kalciumot!

Nők esetében 50 éves kor alatt napi 1000 milligramm, 50 éves kor fölött 1200 milligramm, míg férfiak esetében 70 éves kor alatt 1000 milligramm, 70 éves kor fölött pedig 1200 milligramm a javasolt bevitel mennyisége. A legjobb kalciumforrás a lazac, a szardínia, a szójabab, a tofu, a mandula, a sajt, a tej és a kalciummal dúsított narancslé.

Étkezésünkkel is biztosíthatjuk az elegendő kalcium bevitelét

Vigyünk be elég D-vitamint!

Mivel a D-vitamin fontos szerepet játszik a kalcium felszívódásában és beépülésében, érdemes arra is ügyelni, hogy mindig elegendő jusson belőle a szervezetünkbe. A javasolt mennyiség körülbelül napi 15 mikrogramm. Sok van belőle a zsíros halakban, a tejtermékekben, a marhamájban, a sajtban és a tojásban.

Igyekezzünk egészséges testsúlyt fenntartani!

A túlsúly, különösen a kor előrehaladtával megnöveli a csontsűrűség csökkenésének kockázatát, illetve a törések rizikóját is. Nagyon fontos a rendszeres sport - a súlyzós edzésekre érdemes külön figyelmet fordítani, ahogy öregszünk, illetve olyan sportokra, amelyek segítenek erősíteni a vázizomzatot, hogy ezzel is pluszban stabilizáljuk a csontjainkat.

Hanyagoljuk a dohányzást!

Több kutatás is igazolja, hogy a nikotin negatívan befolyásolja a csontsűrűséget, illetve törések, repedések esetén akár 60 százalékkal is lelassíthatja a regenerálódást. A kávézással is érdemes mértékletesnek lenni, mivel a túlzott mértékű koffeinbevitel szintén bizonyítottan negatívan hat a kalcium felszívódására, így törékenyebbé teszi a csontokat.

Forrás: brightside.me