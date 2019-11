Külföldre viszik a magyar árvákat

Lyukas a családokat segítő magyar rendszer, nincs elég pénz, intézmény és szakember, hogy itthon nőhessenek fel a gyerekek, akiket ma külföldre fogadnak örökbe - nyilatkozta a Népszavának Bányai Emőke, a Szociális Szakmai Szövetség (3sz) elnöke. Az utóbbi két évtizedben azonban jelentősen megnőtt a külföldi örökbefogadások száma: az ezredfordulón még csak 128, tavaly már pont kétszer ennyi, 256 ilyen eset volt.

A legfontosabb tudnivalók az örökbefogadásról November az örökbefogadás hónapja, míg korábban november 9-én, addig idén november 15-én tartják az adoptáció világnapját. Az örökbefogadásnak is megvan a maga lelki háttere. Kattintson a részletekért!

Testvéreket is befogadnak

A szerződések nagy része ráadásul nem csupán egyetlen gyermekről szól: tavaly 49 pár fogadott be két gyermeket (jellemzően testvéreket), öten egyszerre három gyermeket vittek haza, egy család pedig négy gyermeket is befogadott. Volt olyan svéd házaspár, aki először két gyermeket fogadott be, majd visszajött még háromért. Népszerűbbek a fiúk, majdnem másfélszer annyit fogadnak örökbe, mint amennyi kislányt.

Egyre több magyar árva kerül külföldi családhoz. Fotó: iStock

Külföldre szóló szerződéseket csak akkor fogadhatnak el itthon, hogyha sem a megyei, sem pedig az országos listán nem találnak a gyermeknek örökbefogadót. Mivel sok külföldi országban a szociálpolitika legfontosabb célja a vér szerinti szülők megerősítése, így ezeken a helyeken az örökbefogadások száma is jóval alacsonyabb. A 18 milliós Hollandiában például tavaly mindössze 24 örökbefogadást engedélyeztek. Vagyis az örökbefogadást tervező hollandoknak nagyobb esélyük van külföldön, például Magyarországon gyermeket találni, mint otthon.