Tippek megfázás idejére

Habár a híradások elsősorban a koronavírus terjedésével foglalkoznak, nem ez az egyetlen kórokozó, ami ilyenkor megbetegíthet minket. A hideg, csapadékos idő és a hosszabb beltéri tartózkodás egyaránt kedvez a különféle légúti fertőzések terjedésének. Ilyen a megfázásként is ismert nátha, amit a legtöbb esetben különböző vírustörzsekhez tartozó vírusok váltanak ki, leggyakrabban az orrnyálkahártya gyulladásáért felelős rhinovírus és az RSV (respiratórikus szinciciális vírus).

Miért fontos az orrnyálkahártya épsége? Néha zavar keletkezik az orrnyálkahártya működésében, és ilyenkor nem árt tisztában lennünk a kóros folyamatokkal, mind a megelőzés, mind a kezelés érdekében.

Ez utóbbi kórokozó járványos terjedésére hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem is. Mint írták, az elmúlt hónapokban nyolc-tízszeresére nőtt a légúti tünetekkel klinikán kezelt kisgyerekek száma, tüneteik hátterében pedig jórészt az RSV áll. A cikkben nyilatkozó gyerekorvos figyelmeztetett: jelenleg nincs a vírus által okozott fertőzésre célzott terápia, vagy gyógyszer, a fertőzéssel a szervezetünknek kell megküzdenie. Összegyűjtöttünk ezért mi is néhány olyan tanácsot, amit érdemes megfogadni a megfázásos időszakban annak érdekében, hogy minél gyorsabban felgyógyuljunk a betegségből.

Ágynyugalom és bőséges folyadékfogyasztás

Előfordulhat, hogy a nátha tünetei néhány nap alatt enyhülnek, sokakat viszont akár hosszú hetekig is kínozhatnak a kellemetlen panaszok. Hogy meddig vagyunk betegek, az részben azon is múlik, mennyire segítjük a szervezetünket a vírus elleni küzdelemben. Az egyik legegyszerűbb és mégis leghasznosabb tanács ilyenkor az ágynyugalom. Amíg tüneteink vannak, mindenképpen kerülni kell a megerőltető tevékenységeket, helyette sokat feküdjünk és aludjunk akár napközben is, ez ugyanis segíti a szervezetünk regenerációját. Semmiképpen sem javasolt betegen bemennünk a munkahelyünkre: akármilyen ártatlannak is tűnnek a panaszaink, zárt térben gyorsan szétszórhatjuk a vírusokat, ami miatt rövid időn belül a kollégáinknál is jelentkezhetnek a kellemetlen tünetek. A betegség leginkább az első napokban fertőz, ezeket mindenképpen javasolt az otthonunkban töltenünk.

Az ágynyugalom és a bőséges folyadékfogyasztás segítheti a gyógyulást. Fotó: Getty Images

Szintén nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás is, hiszen ez amellett, hogy hidratálja a szervezetet, az orrváladék fellazítását, ürülését is elősegíti. Jót tehetnek ilyenkor a különböző gyógynövényekből - kamilla, kakukkfű, hársfavirág - készített teák, a forró italok ráadásul a közérzetet is javítják.

Illóolajok és párásítás

A gyógyulási folyamat felgyorsítható az illóolajok (például az eukaliptusz, mentol, kámfor) inhalálásával is. A hagyományos, kamillatea gőzében végzett inhalálás balesetveszélyes, ezért gyermekek esetében nem ajánlott, legfeljebb felnőtt felügyelete mellett. Célszerűbbnek tartják az inhalátorral történő inhalálást, amely szobahőmérsékletű párásítást biztosít.

Ügyeljünk arra is, hogy a lakásban megfelelő legyen a páratartalom, mert ha túl száraz bent a levegő, az elősegíti az orr nyálkahártyájának kiszáradását, ennek hatására pedig a vírusok, baktériumok könnyebben bejuthatnak a szervezetünkbe. A páratartalom mérésére viszonylag elérhető árú termékeket is találunk: érdemes lehet egyet beszereznünk, ha a lakásban rendszeresen túl magas vagy túl alacsony lenne a páratartalom.

Szellőztessünk és ügyeljünk a higiéniára

Mind a megelőzést, mind pedig a gyorsabb gyógyulást elősegíti, ha a járványos időszakban nagyobb figyelmet szentelünk a higiéniának. Amíg betegek vagyunk, a kórokozókat szétszórhatjuk a lakásban is, ezzel pedig könnyen megfertőzhetünk másokat, egyúttal pedig a saját gyógyulásunkat is hátráltatjuk. Mossunk gyakran kezet és fertőtlenítsük azokat a tárgyakat, amiket a leggyakrabban megfogunk (különös tekintettel a mobiltelefonra, amelyen rengeteg kórokozó tanyázhat).

A gyakori szellőztetés szintén fontos, hiszen a kórokozók nem csupán a tárgyakon, de a levegőben is összegyűlhetnek. Érdemes rövid, intenzív szellőztetéseket csinálni úgy, hogy az ablakok és akár az ajtó kinyitásával kereszthuzatot csinálunk. A lakás levegője így gyorsan kicserélődik, a falak azonban még nem hűlnek le: így a hőmérséklet is könnyebben visszaemelkedik, miután becsuktuk az ablakokat.

Töltsük fel időben a házi patikánkat

Ne érjen felkészületlenül minket a megfázás: érdemes már a tünetek jelentkezése előtt beszerezni néhány készítményt, amely enyhítheti a panaszokat. Tartsunk otthon például multivitaminokat, ezek ugyanis felerősíthetik a szervezetünk védekező képességét a járványos időszakban. Javasolt továbbá olyan orrspray-t is beszereznünk, amely természetes nedvességet és védelmet biztosít az orrnyálkahártyának, így rövid idő alatt megszüntetheti az orrdugulást. Láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerekre szintén szükség lehet ezekben a hetekben. A patikusok is segíthetnek kiválasztani azokat a készítményeket, amelyek sikerrel bevethetőek a nátha ellen.