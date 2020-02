5 munka, ami rákot okozhat

Mezőgazdasági munkások és olajfinomítón dolgozók

A lángokkal és a különböző égéstermékekkel való rendszeres érintkezés is károsítja a bőrt. Ennek oka, hogy ilyenkor, ami növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát, sőt a légzőszervi és húgyúti daganatos megbetegedésekét is. A Occupational & Environmental Medicine című tanulmány keretében 30 ezer amerikai tűzoltó bevonásával készítettek felmérést. Ebben kitértek arra, hogy a lehető leggyorsabban érdemes kitisztítani a munkaruhákat - kesztyűket, sisakokat, ruházatot. Emellett tartsák az érintettek elkülönítve a munkaruhájukat a mindennapi viseletüktől.Azoknál, akik hosszú órákat töltenek a földek megművelése közben a tűző napon, nagyobb az esélye a melanóma , bőrrák kialakulásának, hiszen folyamatosan éri őket az UV sugárzás. Az intenzív, folyamatos izzadás is hozzájárul a bőr károsodásához, sőt növeli a fényérzékenységet, ami még magasabb kockázatot jelent - állítja az American Academy of Dermatology. A szakemberek azt tanácsolják, hogy az olajmunkások a munkaidő leteltével azonnal mosakodjanak meg, hogy eltávolítsák bőrükről a szénszármazékokat, a gazdálkodók viseljenek kalapot és védőruhát.