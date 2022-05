A bőr érzékenységét belső és külső tényezők is befolyásolják. Az UV-sugárzás, a lúgok és az oldószerek, bizonyos betegségek (például a diabétesz vagy a veseproblémák), egyes bőrgyógyászati kezelések, sőt még a fürdés hatására bekövetkező felázás is fokozhatja a bőr érzékenységét. Az érzékeny bőr kifejezés alatt a szakemberek olyan bőrt értenek, amely kisebb ellenállást mutat az ingerlő hatású anyagokkal szemben. Ennek az állapotnak a látható jele, ha a bőr kivörösödésre, duzzanatra hajlamos, vagy gyakran jelennek meg rajta pikkelyes, ekcémás foltok, kiütések. A gyakran tapasztalt égő, viszkető, feszülő érzés is jelezheti a bőr túlérzékenységét.

Az érintettek, az érzékeny bőrű nők és férfiak száma egyre növekszik, ráadásul egyre nehezebben birkóznak meg ezzel a problémával, hiszen a modern környezetben hemzsegnek az irritáló tényezők: többek között a klímaváltozás, a bőrbetegségek és a stressz is előidézhetik a bőr érzékenyebbé válását. Az érzékeny bőr tisztítása és ápolása során arra kell törekedni, hogy a bőr visszanyerje fiziológiai egyensúlyát, és mind jobban képes legyen regenerálódásra. Szakemberek kulcsfontosságúnak tartják az érzékeny bőr ápolása terén, hogy a használt kozmetikum tartalmazzon Q10, E-vitamin és dexpanthenol összetevőt. Ismerjük meg ezeket!

Az érzékeny bőr ápolásának három kulcsa van.

E-vitamin

Erről a tokoferolként is ismert vitaminról ma még keveset tudunk, de a folyamatos kutatások jelzik a fontosságát. Antioxidatív folyamatok védőfaktoraként és az öregedés gátlásához használja fel a szervezet, sőt feltételezések szerint a nemi működéshez is szükséges. Mivel a bőr testünk külső, környezettel érintkező védő rétege, ezért fontos szerepet játszik a szabadgyökök elleni védelemben. A sejtkárosító szabadgyökök közvetlen reakcióba léphetnek a bőrzsírokkal és fehérjékkel, károsítva a bőr funkcióit.

Az antioxidáns tartalmú bőrápoló termékek megvédik a sejteket az oxidatív stressz által okozott károsodástól. Az E-vitamin természetes antioxidánsként fejti ki hatását a szarurétegben, a bőr felületét főként a faggyún keresztül éri el. Az oxidatív stresszt kiváltó környezeti hatások növekedése következtében a bőrnek fokozott E-vitamin-ellátásra van szüksége, a hiánya sejtkárosodáshoz vezethet. Tudományos kutatások kimutatták, hogy a lokálisan alkalmazott E-vitamin emeli a bőrben rendelkezésre álló vitamin mennyiségét. Az Eucerin® termékek a környezeti hatások által kiváltott oxidatív stressz elleni védelem érdekében tiszta E-vitamint vagy annak acetilált származékát tartalmazzák. Az E-vitamin-acetátot a bőr hamar felszívja, és enzimek segítségével tiszta, antioxidáns hatású E-vitaminná alakítja.

A titkos kód: Q10

Az érzékeny arcbőr, amely általában hajlamos a kiszáradásra, különösen gyorsan ráncosodik. A ráncok korán megjelennek, és jobban látszanak az ilyen bőrön. A mérsékelt sejtaktivitás csökkenti a sejtregenerálódást, ami a ráncok kialakulásához vezet, vagyis a bőr egyszerűen gyorsabban öregszik. Az energiaszintet növelő és a sejtregenerálódást támogató, a bőr saját Q10 koenzimjét (ubiquinone) tartalmazó bőrápoló termékek használata segíthet a problémán. A Q10 koenzim egy, az élő szervezetben képződő kis, nem fehérjetermészetű molekula, amely fehérjékhez kapcsolódva aktív enzimeket hoz létre.

A Q10 koenzim nélkülözhetetlen sejtjeink energiaellátásához, a zavartalan biokémiai folyamatok fenntartásához. Körülbelül 30 éves korig a szervezet saját maga állítja elő a szükséges mennyiséget. Az életkor előrehaladtával párhuzamosan csökken a szervezet Q10 termelése, és a nem megfelelő ellátottság különböző működési zavarokhoz vezethet. A Q10 erős antioxidáns tulajdonságáról is ismert. E-vitaminnal, béta-karotinnal és szelénnel kiegészítve kölcsönösen erősítik egymás hatékonyságát. A Q10 koenzim segítségével sejtenergia (ATP) szabadul fel a szénhidrátokból, zsírokból és fehérjékből, hatása gátolhatja a sejtek idő előtti öregedését és erősítheti a bőr védelmét.

A B5 provitaminja

Az érzékeny bőr ápolásának harmadik kulcsa egy természetes aktív hatóanyag, a dexpanthenol, amely tulajdonképpen a B5 vitamin provitaminja. Nagyon jó hatással van a bőrre, mivel rugalmassá, bársonyossá teszi azt, védi a környezeti hatásoktól, erősíti az E-vitamin hatását, segíti a természetes regenerálódásban. Helyileg alkalmazva a dexpanthenol gyorsan felszívódik, és B5-vitaminná (pantoténsavvá) alakul. Márpedig a bőr sejtjeinek folyamatos megújulásához nagy mennyiségű B5-vitaminra van szükség, mivel a B5-vitamin központi szerepet tölt be a sejt energiatermelő folyamataiban. Fokozza a bőr regenerációs képességét, segít helyreállítani természetes védőfunkcióját, és hidratáló hatással is rendelkezik.