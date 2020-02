"Állandó folyásom van. Miért?"

Aki csak egyszer is szenvedett húgyúti vagy más intim fertőzéstől, vagy esetleg barátnője esett át ilyenen, valószínűleg mindent megtesz az ellen, hogy (újra) megjelenjenek nála a kellemetlen tünetek. Ennek érdekében egyre többen használnak rendszeresen intim zuhanyt és intim parfümöt, mert úgy gondolják, ezek a termékek nélkülözhetetlenek az intim tájék egészségének megőrzéséhez, ideális állapotának fenntartásához. Az igazság azonban az, hogy a hüvely önmagában is képes saját védelméről gondoskodni, sőt ezek a szerek sokszor inkább csak rontanak a helyzeten, mivel túlzásba vitt használatuk esetleg még növeli is a fertőzések kialakulásának esélyét.

A túlzásba vitt intim higiénia könnyen a visszájára fordulhat. Fotó: iStock

Amit a hüvelyváladékról tudni kell

Ha megértjük, mi pontosan a hüvelyváladék szerepe, rögtön világossá válik, hogy miért nem szabad beleavatkozni abba, amit a természet olyan ügyesen kitalált magának. A hüvelyből ürülő folyadéknak több összetevője van: a nemi mirigyek váladékai, a vagina nyálkahártyájának elhalt sejtjei, az ott élő Lactobacillusok (vagyis tejsavbaktériumok), illetve egyéb, a hüvelyflóra részét képező kórokozók, sőt időnként távozik a méhszájban lévő nyákcsap is. Szagtalan, fehéres, szinte átlátszó, állaga pedig nem darabos. Legfőbb szerepe a fertőzésekkel szembeni védekezés - erről a tejsavbaktériumok gondoskodnak, amelyek segítik a savas közeg kialakulását és fenntartását. Ez a savas közeg pedig azért fontos, mert meggátolja a káros/ kórokozó mikroorganizmusok szaporodását.

Amikor a sok a normális A bővebb folyás nem feltétlenül kóros. A ciklus közepén jelentkező bővebb váladék például az ovulációt jelzi: ilyenkor a nyák nyúlóssá válik, aminek az a célja, hogy a spermiumok eljutását segítse a petesejthez. Megnőhet továbbá a váladék mennyisége amenstruációelőtti napokban, illetve terhesség alatt is.

Nem szabad túlzásba vinni az intim higiéniát!

A lúgos szappanok használata felboríthatja a hüvelyflóra kényes egyensúlyát, ezért kerülni kell, hogy a megszokott tusfürdőnk bejusson a legérzékenyebb testrészünkbe. A hüvelyöblögetés, intim zuhany alkalmazása is csak orvosi utasításra ajánlott, a legtöbb estben ugyanis többet árthat, mint használ, mert kimossa a jótékony baktériumokat is. Ugyanígy károsak lehetnek a nemi szervek illatosítására szolgáló termékek (parfümök, kendők, krémek, betétek), mert az ezekben található vegyi anyagok irritációt és ezzel együtt égő érzést válthatnak ki. Ha szükséges, akkor is csak természetes, kémiai anyagokat nem tartalmazó termék használata javasolt.

Mit tehetünk a bővebb hüvelyi folyás ellen?

Az első és legfontosabb lépés, hogy helyreállítsuk a hüvelyflóra természetes pH-ját, mert csak ekkor tudnak újra megfelelően működni és szaporodni a tejsavbaktériumok. Ezt támogathatjuk patikában, vény nélkül kapható hüvelykrémekkel, -kúpokkal. De az is sokat segít, ha elhagyjuk az intim zuhanyt és a vegyi anyagokat tartalmazó mosakodók használatát. Emellett ha eddig műszálas fehérneműt hordtunk, mostantól részesítsük előnyben a pamut alsókat, amelyek jobban szellőznek, ezáltal kevésbé tudnak benne elszaporodni a kórokozók.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha a szokásosnál bőségesebb hüvelyi folyáson túl más kellemetlen tünetet is tapasztalunk, az általában valamilyen fertőzésre utal. Az alábbi panaszok esetén ne hezitáljunk, mindenképp keressünk fel egy nőgyógyászt:

fehéres vagy sárgás-zöldes színű váladék

égető, viszkető érzés

kellemetlen szag

heves alhasi fájdalmak

fájdalmas szexuális élet

Az orvos fizikai vizsgálat, kenetvétel és tenyésztés után fel tudja állítani a helyes diagnózist, és megfelelő kezelést javasolhat. Ez leggyakrabban antibiotikumkúrát, majd a Lactobacillus-állományt helyreállító terápiát jelent, bizonyos esetekben pedig a partner kezelése is szükséges.