A fogínyvérzés okai

A fogínyvérzés kezelését és megelőzését is a helyes szájápolás jelenti.

Az íny vérzése azt jelzi, hogy az érintett személy szájhigiéniája nem tökéletes. A fogakon, kitágulnak az erek, az ínybe pedig fehérvérsejtek lépnek ki a kórokozókkal szembeni védekezés érdekében.

A vérszivárgás általában csak fogmosáskor és rágáskor jellemző, nem véletlen tehát, hogy legtöbbször a fogmosás után kiköpött fogkrémben találkozunk a problémával. Érdekesség, hogy a dohányosok ínyvérzése kevésbé súlyos, ez ugyanakkor csak jelzésbeli hiányosság, esetükben ezért még inkább oda kell figyelni a szájhigiéniára.

Ugyan a fogínyvérzés oka az esetek 99 százalékában a rossz szájhigiénia, azonban egyéb súlyos okok is állhatnak mögötte. A C-vitamin súlyos hiánya is járhat ezzel a tünettel. h i r d e t é s

Egyszerű megoldás

A fogínyvérzés tehát a nem megfelelő szájhigiénia miatt alakul ki, kezelése pedig ennek megfelelően az, ha nem vesszük fél vállról a fog- és szájápolást. Tévhit, hogy a vérző területet nem szabad érinteni a fogkefével, sőt éppen ott a legfontosabb a gyulladást okozó plakk eltávolítása.

Hasznos lehet a szájvizek használata is, akárcsak a fogköztisztító kefék és eszközök alkalmazása. A fogkő rendszeres eltávolíttatása is elengedhetetlen a kellő tisztaság eléréshez. A felsorolt fogások természetesen már a probléma kialakulása előtt, megelőzésként is megállják a helyüket.

A fogínyvérzésről bővebben Betegségek A-Z rovatunkban olvashat!