Ha szép hajra vágyunk, ezekre figyeljünk oda

Zuhanyozás közben számos olyan hibát elkövethetünk, aminek a hajkoronánk látja kárát. Az alábbiakban a Bright Side gyűjtése alapján bemutatjuk, mire érdemes odafigyelni, ha szép hajat szeretnénk.

Ne mossunk naponta hajat

Azokra az alkalmakra, amikor nem szeretnénk hajat mosni, érdemes beszerezni egy zuhanysapkát, hogy szárazon tarthassuk a tincseinket. Ha ugyanis minden alkalommal bevizezzük a hajunkat, amikor zuhanyozunk, az kiszáríthatja és irritálhatja a fejbőrünket. A legtöbb embernek ráadásul egyáltalán nincs szüksége arra, hogy minden nap hajat mosson, a göndör hajúaknál pedig elég lehet akár heti egyetlen hajmosás is.

Számos olyan hibát elkövethetünk, aminek a hajkoronánk látja kárát.

Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ügyeljünk a víz hőmérsékletésre

Arra is figyeljünk, hogy ne használjunk túl meleg vizet. Az a hőmérséklet ugyanis, ami a testünknek jól eshet, a hajunknak és a fejbőrünknek már túl meleg. A hajszálak nem reagálnak jól a magas hőmérsékletre, legyen szó akár hajszárítóról, akár hajvasalóról, akár vízről. A túl magas hő kiszáríthatja és fénytelenné teheti a tincseket, emellett károsítja a fejbőrön található természetes olajréteget is. Utóbbi miatt a fejbőr kiszáradhat, viszketni kezdhet, illetve akár korpásodás is kialakulhat.

A hajszárítás a világ egyik legegyszerűbb dolgának tűnhet, és bár ez bizonyos szempontból még talán igaz is, mégis számtalan olyan hibát elkövethetünk közben, amivel úgy károsítjuk a hajunkat, fejbőrünket, hogy közben észre sem vesszük ezt.

Fésülködjünk hajmosás előtt

Az is fontos, hogy hajmosás előtt kifésüljük a tincseket - különösen igaz ez azokra, akiknek hosszú hajuk van. Ha nemcsak utána, hanem előtte is átfésüljük a hajat, akkor kevésbé gubancolódik majd össze. Ez azért fontos, mert ellenkező esetben károsíthatjuk a hajszálakat azzal, hogy túl durva, már-már tépő mozdulatokkal próbáljuk kifésülni a nedves hajat.

Bánjunk gyengéden hajunkkal és fejbőrünkkel

Amikor hajat mosunk, a fejbőrünket mindig az ujjbegyeinkkel, masszírozó mozdulatokkal dörzsöljük, soha ne körömmel kaparjuk! Ha a körmök felsértik a fejbőrt, az nemcsak fájdalmas, de gyulladást is okozhat. A gyengéd masszázs viszont nagyon jót tesz, hiszen serkenti a fejbőr vérkeringését és több oxigént juttat a hajhagymákba.

Alaposan mossuk ki az ápolószereket a hajból

Hajunk érdekében az is nagyon fontos, hogy a sampont és a balzsamot mindig nagyon alaposan öblítsük ki. A fejbőrön és hajon maradt vegyi anyagok ugyanis elzárhatják a fejbőr pórusait, illetve felgyorsíthatják a tincsek zsírosodását is. Az öblítést érdemes langyos vízzel végezni, illetve aki bírja, az akár hideg vizet is használhat. Az alacsony hőmérséklet ugyanis segít a tincseket fényesebben és egészségesebben tartani.