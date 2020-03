Megkerült az eltűnt koronavírus-gyanús beteg

Mint arról mi is beszámoltunk, Facebookon kezdett terjedni a hír, hogy Budapesten az egyik 18. kerületi rendelőt lezárták, fertőtlenítik, mert egy vélhetően koronavírussal fertőzött férfi kereste fel háziorvosát. A holland állampolgárságú, ám a fővárosban élő illető reggel 9-kor jelent meg a rendelésen és kivizsgálása után elkülönítették, majd mentőt hívtak hozzá, hogy kórházba szállítsák. Ám ő ezt nem várta meg, eltávozott.

A koronavirus.gov.hu oldalon péntek késő délután azt írták: a 40 éves holland férfi pénteken reggel 9 órakor jelentkezett a XVIII. kerületi, Thököly út 3. szám alatti szakrendelőben orvosi vizsgálatra. Elmondta, hogy körülbelül két hete Hollandiában kapcsolatba került egy új koronavírussal fertőzött beteggel. Orvosi ellátást azért kért, mert rosszul érezte magát és lázas volt.A kezelőorvosa tájékoztatta, hogy karanténba kell vonulnia, a férfi erre elhagyta a rendelőt, majd 14 óra 20 perckor ellátásra jelentkezett a Szent László-kórházban. Vizsgálata folyamatban van.

A 40 éves férfit a Szent László Kórházban vizsgálják.



Szaniszló Sándor, a kerület polgármestere az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a férfi legalább 1 órát várakozott, de a mentők ezalatt nem értek ki. Ezután anélkül, hogy bárkit értesített volna, távozott a rendelőből, így értesítették a hatóságokat. Időközben az is kiderült, hogy a korábbi hírekkel ellentétben a betegnek nem kisfia, hanem kislánya van, aki való igaz, hogy óvodáskorú. Arról nem tudni, hogy ő is fertőzött lehet-e. A holland férfi rajta kívül még édesanyjával áll itthon közvetlen kapcsolatban. Vélhetően őt is kivizsgálják majd, ha pozitív lesz fia a koronavírus-tesztje.

Több ágyat szabadítanak fel a koronavírusos betegeknek

Időközben a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs úgy döntött, hogy a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Szent László-telephelyén azonnal meg kell kezdeni a felszabadítható betegellátó kapacitások kiürítését , a betegek áthelyezését más egészségügyi intézménybe.

Az intézkedés célja, hogy a koronavírusfertőzés-gyanús és a koronavírus-fertőzéses betegek megfigyelésére és kezelésére kijelölt Szent László-kórházban folyamatosan biztosítani tudják a szükséges helyeket - közölte a tárca az MTI-vel.

A legfrissebb adatok szerint világszerte a koronavírus-fertőzöttek száma átlépte a 100 ezret, 3411-et hunytak el a COVID-19 miatt, de több mint 55 ezren felgyógyultak. Itthon továbbra is 4 diagnosztizált beteget kezelnek