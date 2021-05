A legnagyobb fájdalommal járó betegségek

Vesekő

Ezek az apró kövek egészen elképesztő fájdalmat tudnak okozni, amely hirtelen jön, és leginkább a hátban és a has alsó részén érzékelhető. Az orvosok általában fájdalomcsillapító szedését és sok folyadék fogyasztását javasolják ilyenkor - ha a kő távozik a vizelettel, afájdalomis azonnal megszűnik. Bizonyos esetekben azonban, ha a méretük túl nagy, műtétre is szükség lehet, illetve speciális diétára is, amely megakadályozza, hogy újabb vesekövek alakuljanak ki.

Krónikus hátfájdalom

Ezzel a típusú fájdalommal nagyon sokszor találkoznak életük során legalább egyszer-kétszer. A legtöbbjüknél viszonylag hamar el is múlik, a balszerencséseknél azonban sokáig húzódik, ilyenkor a napi teendők és az életminőség rovására is megy.

Perifériás neuropátia

Perifériás neuropátiáról akkor beszélünk, ha a központi idegrendszeren kívüli - tehát a környéki idegrendszerhez tartozó, a gerincvelőből, illetve az agyból kilépő - idegrostok károsodnak, ennek következtében pedig nem lesz megfelelő az idegrendszer és az egyes testtájak közti kommunikáció. A zavar miatt elsőként a végtagokban jelentkeznek panaszok, elsősorban zsibbadás , érzéskiesés, izomgyengeség és fájdalom - utóbbi bizonyos esetekben különösen kínzó lehet.

A cluster-fejfájás az egyik legerősebb fájdalommal járó baj

Rákos megbetegedés okozta fájdalom

Akár maga a betegség, akár a kezelésére kapott kemoterápia, akár a kettő kombinációja okozza a fájdalmat, az nagyon gyakran igencsak intenzív, különösen a rák késői stádiumaiban. Különösen a hasnyálmirigy- és az agyrák, illetve a szarkóma fájdalmasak.

Hólyaghurut

A medencetájékon tapasztalható, folyamatos égő érzés és fájdalom nagyon erős és kellemetlen lehet, súlyosbítva a rendkívül gyakori vizelési ingerrel - sajnos ez is egy olyan szimptóma, amellyel viszonylag sokan találkoznak életük során legalább egyszer.

A fájdalom szervezetünk önvédelmi reakciója, amely azt jelzi, hogy figyelnünk kell a bennünket érő káros hatásra. De mi is pontosan a fájdalom?

Cluster-fejfájás

A fejfájások egyik legfájdalmasabb és legjellegzetesebb formája, előzetes bevezető tünetek nélkül, nagyon gyorsan lecsap, már pár percen belül kialakul a fájdalom. A betegek a fájdalmat éles, átható, égő fájdalomként jellemzik, olyan mintha egy forró pálcát szúrnának a szembe, vagy a szem kinyomódna a szemgödörből.

Forrás: prevention.com