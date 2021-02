Koronavírus: hosszú távon védettek maradunk

Mivel az ischgl-i lakosság koronavírus-fertőzésen - igazoltan vagy vélhetően - átesett részénél már 2020 áprilisában vizsgálták, milyen mértékben termel a szervezetük antitestet, amely a későbbiekben megóvhatja őket egy esetleges újabb megbetegedéstől, a tiroli tudósoknak alkalmuk volt novemberben újra megvizsgálni az érintett populációt. A 900 emberen végzett kutatás eredménye azt mutatta, hogy a megszerzett immunitás még 7 hónap elmúltával is stabilan jelen van, ugyanis a felmérésben részt vevők 90 százalékánál még mindig kimutatható volt az antitestek jelenléte.

Úgy tűnik, a megszerzett immunitás még 7 hónap elmúltával is stabilan jelen van. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az immunválasz megvédte őket a 2. hullámban

Az áprilisi antitest-vizsgálatokban az 1600 lakosú Ischgl település mintegy 80 százaléka, 1473 ember vett részt, és közülük mintegy 45 százalékban mutatták ki akkor az antitestek jelenlétét. Ebből következik, hogy a lakosság csaknem fele esetleg átesett az új típusú koronavírus okozta fertőzésen. A novemberi vizsgálat így már kifejezetten azokra irányult, akik szervezetében már áprilisban is termelődött antitest, de olyanok is részt vehettek benne, akiknél ez akkor nem volt kimutatható, illetve az első felmérésben még nem vettek részt.

A kutatás célja volt, hogy megtudják, mekkora a lakosság átfertőzöttsége, illetve milyen mértékben és meddig képesek a betegségen átesettek megfelelő immunválaszt kialakítani, és ezáltal hogyan reagálnak a koronavírus-járvány egy következő hullámára. Összehasonlító elemzésekből az is kiderült, hogy a második hullám Ischgl lakosságát sokkal kevésbé érintette, mint Ausztria egészét. Csak elenyésző számban jegyeztek fel új pozitív eseteket, és súlyos lefolyású betegség is kevés volt. Ennek oka, hogy a betegségben korábban nagy számban átesettek megfelelő immunválaszt voltak képesek produkálni fél év elmúltával is.

A tanulmány eredményeiből az is következik, hogy a lakosság 40-45 százalékos átoltottsága elegendő lehet ahhoz, hogy a társadalom egésze kellőképpen immunis legyen a koronavírussal szemben. Korábban ezt minimum 60 százalékosnak vélték - ismertette Dorothee van Laer virológus professzor.

