Az önkielégítés 4 jótékony egészségügyi hatása

Egy férfi szemében a magánélete sokszor ugratás és vicc tárgya, ám a nők ebben a témában sokkal konzervatívabbak. Tapasztalataikat a legjobb örömszerzési eszközökről és azok jótékony hatásairól csak néhányan beszélik meg társaságban. Ritka ugyanis - még barátnők között is - hogy a maszturbációra terelődne a szó beszélgetés közben, habár szexterapeuták szerint ez akár természetes is lehetne.

Hangulatjavító - az együttlét kötelezettsége nélkül Lelkileg is feltöltődhet az a nő, aki önkielégítést végez. Kathleen Segraves, PhD, szexuálterapeuta, a Case Western Reserve Egyetem pszichiátria professzora és a Metrohealth Medical Center, Ohio terapeutája szerint "segíthet túllépni a rossz hangulaton". Kiköti, hogy ez nem egyenlő az orvosi értelemben vett hangulatzavarral, csupán a szürke hétköznapokon segít túllendülni.



"Nem zavar senki közben, csak saját magadra kell figyelned, nem kell arra koncentrálnod, hogy a partnerednek is jó legyen" - mondta. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem szereted a partneredet. Csupán annyi, hogy néha szükséged van arra, hogy csak önmagaddal foglalkozz. Sokaknak frusztráló érzés, hogy a nemi aktus során a kielégülés szinte lehetetlenné vagy nagyon körülményessé válhat. Dr. Segraves szerint az önkielégítés során nincs szükség saját magunk sürgetésére, nem kell attól tartanunk, hogy a partnerünk hamarabb jut el a csúcsra, illetve nem kell színlelnünk az orgazmust - már megint!

Javíthatja a szexuális életet

Nem kell szégyellni az önkielégítést

Azok a nők, akik rendszeresen végeznek önkielégítést, megtanulják, hogy mi a jó nekik. ", és könnyebben adhatsz útmutatást a partnerednek is" - mondta Segraves. Ha rendszeresen alkalmazod, akkor anélkül tudod vezetni a partnered kezét, hogy zavarba jönnél.Herbenick szerint is sokkal jobban teljesítenek azok a hölgyek párjukkal, akik rendszeresen végeznek önkielégítést. Véleménye szerint a maszturbáció, főleg ha vibrátorral történik,. A gyengébbik nem képviselőinek sokkal több idejébe telik, hogy megtanulják jól érezni magukat egy együttlét során, mint a férfiaknak. "Bár pontosan még nem tudjuk, miért, a nőnek nagyban segít a vibrátor az orgazmus elérésében" - mondta. A felmérést a Journal of Sexual Medicine című lapban publikálták.A vibrátort használó nőknek kevésbé van szükségük mesterséges síkosítókra, és könnyebben eljutnak az orgazmusig - olvashatjuk a WebMD-n. Herbenick véleménye szerint akiknek nem okoz fájdalmat az együttlét, azok hajlamosabbak vibrátort használni.