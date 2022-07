Álhír terjed a gyümölcsökön látható matricákról

„Újabb fakenews terjed a Facebookon, ezúttal a gyümölcsökön látható számsorral kapcsolatban” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Mint írják, a szóban forgó számsor a PLU, amely a Price Look-up Code rövidítése és tükörfordításban árkereső kódot jelent. Ezt az amerikai pénztárakban már régóta használják: az olyan termékek esetében, amelyeken nincsen vonalkód, a rámatricázott számsort ütik be a kasszánál (tehát a vásárlónak sem szükséges külön mérlegelni és vonalkódot nyomtatni), gyorsabbá és egyszerűbbé téve így a vásárlást és a kiszolgálást. „A PLU számsornak tehát technikai jelentősége van, egyéb többletinformációt NEM tartalmaz” – szögezte le a Nébih.

Újra terjed az álhír a gyümölcsökön látható matricákról. Fotó: Getty Images

Ne dőljünk be!

Bár a hivatal nem tért ki arra, hogy konkrétan milyen „többletinformációkra” vagy tévhitre gondolnak, nem nehéz kideríteni. Ha a Facebook keresőjébe beírjuk, hogy „gyümölcs számsor”, akkor viszonylag sok bejegyzést láthatunk erről. Csak július közepén 19 poszt született a témában, mindegyik szinte szó szerint megegyezik, és összesen több mint 6 ezren osztották tovább a fontosnak vélt, ám valójában hamis információkat.

A gyümölcsök matricáin látható számsorokról „tudósító” bejegyzések azt állítják, hogy a jelölés első számjegyéből egyértelműen megmondható, hogy az adott termék mennyi vegyszert tartalmaz, illetve milyen minőségű. Az ismeretlen szerző úgy véli, ha a számsor elején hármas vagy négyes látható, akkor a gyümölcs erősen permetezett, illetve műtrágyázott/vegyszerezett földből való. Emellett a nyolcassal kezdődő jelölésből azt tudhatjuk meg az álhír szerint, hogy az adott termék génkezelt, míg ha kilences áll az első helyen, akkor organikusan, növényvédőszer és vegyszerezés nélkül termesztett élelmiszerről van szó. Csakhogy ezek közül egyik sem igaz, a számok nem utalnak a termesztés körülményeire.

De vajon honnan jöhetett a feltételezés, hogy ezek a számok üzenni akarnak valamit a vásárlóknak? Elképzelhető, hogy onnan, hogy korábban felmerült az ötlet a termelői egyesületeket összefogó Nemzetközi Termelési Szabványok Szövetségében (IFPS), hogy a ma már világszerte használt PLU kódokat egységesíthetnék. Mégpedig úgy, hogy az általában 2-5 karakterből álló számsorokat 8 számjegyesre terjesztenék ki, és ezekben többletinformációkat is rögzítenének, például arról, hogy az adott termékek génmódosítottak vagy bioélelmiszerek-e. Ez azonban a mai napig csak egy felvetés, tehát ez az egységesítés egyelőre nem történt meg. „Manapság már Magyarországon is használnak az üzletekben PLU kódokat, ezzel minden kereskedelmi lánc a maga módján könnyíti meg a pénztárosok munkáját. Azonban ez a számsor – amely valóban gyakran látható például a gyümölcsökön – semmilyen többletjelentéssel nem bír, tehát nem befolyásolja a termékek biztonságos fogyasztását” – hangsúlyozta a Nébih.

Nem most terjed először ez az álhír

A közösségi oldal bejegyzéseit böngészve egyébként egy azonos szövegű, ám 2013-as posztot is találhatunk, tehát nem most kapott először szárnyra a gyümölcsök jelöléséről szóló álhír. A városi legendákkal és mítoszokkal foglalkozó Urbanlegends.hu-n 2015 áprilisában jelent meg egy cikk a témában, majd még ugyanabban az évben, októberben a közösségi oldalukon is megosztották a cikket, arra hivatkozva, hogy sokan jelezték nekik: ismét terjedni kezdett a rejtélyes számsorok „megfejtése”. Az Urbanlegends.hu mellett a Tudatos Vásárlók oldala is felhívta már a figyelmet arra, hogy az eredetileg körlevél útján elterjedt állítások „több sebből is véreznek” és hamis információkat tartalmaznak.