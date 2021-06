Elsősorban a hűvös, esős tavasz miatt emelkednek az árak.

Elsősorban a hűvös, esős tavasz okozott sok növénynél megfázást, és a kedvezőtlen időben a beporzók sem voltak elég aktívak. Ráadásul a rossz időjárás miatt a kertészeti kultúrák is legalább kéthetes csúszásban vannak, a gyümölcsök pedig csak az utóbbi pár napban indultak számottevő fejlődésnek - derül ki a hvg.hu cikkéből. Több piacon is megnézték az árakat.

Cseresznye

A Lehel piaci kereskedők nem tartják magasnak a 2280 forintos kilónkénti árat, sőt volt, akinek ennél drágább emlékei voltak tavalyról. Ezzel szemben az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Információs rendszere (PÁIR) szerint két hete még majdnem harmadával volt magasabb a cseresznye ára, mint tavaly, de a múlt héten is 2,5 százalékos drágulást regisztráltak, amikor 1050 forintos kilónkénti árakon ment a gyümölcs a nagybanin. A Lehel piacon már 500 forintért is lehet cseresznyét venni, de a kofák többsége az 1000-1600 forintos árkategóriában kínálta a cseresznyét ó. A Bosnyák téri piacon is hasonlóak voltak a cseresznyeárak előző nap: a legolcsóbb 800, a legdrágább 2800 forintba került.

Eper

Ez a gyümölcs is drágult tavalyhoz képest. Harminc százalékos áremelkedést tapasztalt Hunyadi István, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) ügyvezető igazgatója. Szerinte a nagyobb szeműekért kilónként 2500, az apróbbakért 1900 forintot is elkérhetnek, de a város környéki szedd magad akciókban sem ússzuk meg 1000-1200 forint alatt kilóját. A HVG a Bosnyák téren 1000-1500 forintért, a Lehel piacon pedig 1000-2000 forint közötti szamócákat talált.

Meggy

Kilója ennek is 1000 forint felett jár, a drágábbért 1500-at is elkérnek, a tavalyi árakhoz képest itt 16 százalékos növekedést regisztrált a PÁIR - amelynek adatait ugyanakkor Hunyadi István szerint óvatosan kell kezelni, mivel sok múlik az adatszolgáltatás minőségén. "Nincs nagy hiány, de a termés kisebb a vártnál, ami miatt keresleti piac alakult ki, és innentől magától értetődő az áremelkedés" - tette hozzá Hunyadi. Úgy véli, a magas árak hátterében az időjárás szempontjából kedvezőtlen évkezdet áll.

Sokat drágultak a gyümölcsök tavalyhoz képest. Fotó: Getty Images

Dinnye

Ebből még lehet jó szezon, prognosztizált Hunyadi, ehhez azonban egy jó hosszú kánikulai időszak kell, amikor az emberek is szívesebben fogyasztják ezt a gyümölcsöt.

A következő időszakban sem várható nagy áresés

Hunyadi szerint semmilyen jel nem utal arra, hogy az árak jelentősebben esnének, a piacokra érkező frissen beérő áruból sincs dömping, pedig egy komolyabb árcsökkenéshez az kellene. A kedvezőtlen kilátások nem csak Magyarországra jellemzőek idén: Európa-szerte problémás a helyzet, sőt Hunyadi István kínai mezőgazdasági forrásaitól is úgy értesült, hogy arrafelé sem lesz jó az idei év. Az ügyvezető szerint azonban fontos megjegyezni, hogy a fogyasztói árak köszönőviszonyban sincsenek a termelői árakkal, amelyek messze nem emelkednek olyan mértékben, mint a piacon bevásárláskor tapasztaljuk. "Szóval keserves lesz az idei év" - summázta a lapnak az ügyvezető igazgató.

